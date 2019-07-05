خبير يُؤكِّد أنّ التقرّب مِن الله يقضي على الطاقات السلبية تمامًا

كشف استشاري الطاقة الحيوية والعلاج بالريكي والحاسة السادسة أحمد شعبان، عن كيفية التخلص من الطاقة السلبية من جسم الإنسان.

وقال أحمد شعبان: "إذا كان الشخص يعاني من طاقات سلبية وأفكار سلبية وميول للتفكير السلبي الشبه دائم، عندما يتم اكتساب طاقات روحية من العبادات أو التسبيح او التواصل مع الله يحدث له دخول طاقات روحية إيجابية في شاكرا الاجنا، ومنها يتم طرد الطاقات السلبية من الأجنا وطرد الأفكار السلبية منها، ولكن القوي من الطاقات السلبية يعلق بالأجنا لفترة لكنه يضعف وتراه بلون رمادي فاتح ومع الاستمرار تكون الشاكرا نظيفة تماما".



وأكد أنه مع التوقف عن العبادات يرجع الأمر كما كان بالسابق وتتكثف مرة أخرى الطاقات السلبية بالأجنا ويرجع الشخص للتفكير السلبي الشبه دائم، وفى هذه الصورة توضيح لانبعاث للطاقات الروحية من شاكرا الاجنا بعد شحنها بطاقات روحيه من العبادات ووجود تكثف قوى من الطاقات الروحيه داخل الشاكرا يزيح ويطرد الطاقات السلبية والأفكار السلبية التى هى على شكل غبار أو تكتل رمادي قريب للون الأسود.



وأشار إلى أنه لا بد أن نحرص دائما على التقرب إلى الله بالعبادات والدعاء والتسبيح والصلاة والصدقة وغيرها من الأشياء الروحية الجميلة حتى نستطيع بمنتهى السهولة طرد الطاقات السلبية من أجسامنا والحفاظ على الطاقات الإيجابية.

Advertisements

قد يهمك أيضـــــــًا

أحمد شعبان يكشف عن أفضل الطرق لإعادة التواصل مع الأهل

لبنى أحمد وأحمد شعبان ينتهون من أقوى دورة علاج بطاقة الحياة