تعرَّفي على سر سعادة المرأة اليابانية ومفهوم "الإيكيجاي"

تُعد السعادة، هدفًا يسعى الكثيرون إلى تحقيقه، فما أجمل أن يشعر الفرد بالفرح، بعيدًا عن مشاكل الحياة وصعوباتها، وكثيرةٌ هي الوسائل التي تساعدكِ في التخلّص من المزاج السيء، لكن سنقدّم لكِ اليوم مفهوم يتّبعه اليابانيون للشعور بالسعادة والراحة النفسية، ألا وهو "الإيكيجاي"

مفهوم الإيكيجاي

وتتألف الإيكيجاي "Ikigai" من كلمتين يابانيتين، Iki أي الحياة، وGai أي القيمة, لذلك، Ikigai هو مفهوم يشير إلى إيجاد هدفكِ في الحياة، الذي يجعل حياتكِ مفيدة ومليئة بالمعاني المهمّة، ونبع هذا المفهوم من أوكيناوا، منطقة في جنوب اليابان ويعني هذا المفهوم السبب وراء الإستيقاظ في الصباح، أي الأمر الذي يدفعكِ إلى الإستمتاع بحياتكِ، للتمتّع بسعادة لا مثيل لها، كل شخص يتمتّع بإيكيجاي خاصّ به، هذا الأمر يجده اليابانيون أمر رئيسي يجب على كل شخص أن يبحث عنه، وذلك لتحقيق الرضا والتعايش.

ولإيجاد الإيكيجاي، يجب على كل فرد أن يحدّد 4 مفاهيم ألا وهي:

- الأمور التي تحبّينها What you love، أي الهوايات المفضّلة لديكِ والتي تجيدين ممارستها بشكلٍ جيّد.

- الأمور التي تبرعين فيها What are you good at، أي المهارات التي تتميّزين بها.

- الأمور التي يحتاجها العالم منكِ What the world needs، أي الرسالة التي تريدين إتمامها.

- الأمور التي تتلقّين أجر مقابلها What you can be paid for، أي الوظيفة التي تجنين منها المال.

وبعد تحديد هذه المفاهيم، ستشعرين بطريقة مباشرة بالسعادة إذ أنّكِ ستتنّبهين للأمور التي أنتِ ممتنّة لها، بهذا تعرفين الإيكيجاي الخاص بكِ وتحقّقين السعادة.

خذي كل الوقت اللازم لتحديد هذه المفاهيم واحرصي على أن تكوني صريحة مع نفسكِ، يمكنكِ أن تكتبيها وذلك لتتأكدي منها أكثر فأكثر، ما إن تجدي الأجوبة على هذه الأسئلة، حتّى تحقّقي السعادة في حياتكِ، الأجوبة قد تتغيّر من فترة إلى أخرى، احرصي دائمًا إلى التنبّه على هذا الموضوع والإجابة من جديد على الأسئلة، وذلك للشعور بالسعادة التامة في كل حين.

لمعرفة الإيكيجاي الخاصّ بكل فرد، تمّ إطلاق رسم بياني يسهّل هذه المهمّة، ويضمّ هذا الرسم الأسئلة الـ4 بحيث يخوّلكِ معرفة المواهب التي تتمتّعين بها، الرسالة التي تريدين إتمامها، المهنة التي تجيدن القيام بها، والأمور التي هي شغفكِ في الحياة.

