10 طرق للتعامل مع الشخص النرجسي حتى لا تضيع كرامتك

يُعد أصحاب الشخصية النرجسية لديهم حب زائد للذات ومبالغ فيه ويميلون إلى الشعور بالأهمية الزائدة والإعجاب، وأيضا يميلون إلى التباهي وجلب الإنتباه على أنفسهم.

وقال أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان الدكتور مصطفى أبو العزايم، "إنه قد يتم الخلط بين النرجسية والأنا، ولكن النرجسية بها حب للنفس أكثر من الأنا ويجد البعض أن الناس النرجسيين يعانون من التعاطف أيضًا وهذه بعض الطرق للتعامل مع الشخص النرجسي:

1- لا تخاف منهم، حيث أنه بالرغم من أن النرجسيين يعتقدون بأنهم على صواب دائمًا، إلا أنهم في العادة لا يشعرون بالأمان ويعانون من بعض التعقيدات لذلك توقف عن الخوف وتعلم كيف تتعامل معهم.

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2- لا تدع الشخص النرجسي يضايقك سواء شفهيًا أو حتى جسديًا، إذا قام أي شخص بتعمد الإساءة إليك؛ فيجب أن تأخذ كامل حقك في التعامل مع الأمر.

3- تجاهل نوبات الغضب فقد يظهر بعض الأشخاص النرجسيين بسلوك غريب حتى ينجزون بعض الأمور، إذا حدث ذلك تجنب الأمر ولا تعطيه أولوية، في النهاية ستلاحظ أنهم سيلجؤون إلى طريقة أخرى لتلبية مطالبهم.

4- تجنب أن تكون عدواني عند التعامل أو التحدث مع شخص نرجسي، فإن كل خلاف هو بمثابة معركة وعليهم الفوز بها بأي ثمن لذلك من الأفضل أن تلتزم الهدوء وتحاول أن تسيطر على غضبك أثناء المواجهة، وعند التحدث من الشخص النرجسي لا يوجد اي جدوى من الصراخ أو الجدال، فقط حافظ على الهدوء قدر الإمكان.

5- لا تحاول أن تقلد الشخص النرجسي فإذا لم تكن حذرا، قد تظهر بعض الصفات النرجسية عليك وقد تبدأ بالفعل في محاكاة وتقليد الشخص النرجسي، وهذا قد يحدث إذا كنت تتعامل يوميًا مع شخص نرجسي، وكن على دراية بأفكارك الخاصة ولا تدع أي شيء أخر يؤثر عليك.

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6- غالبًا ما يفتقر النرجسيون إلى التعاطف وعادة ما يجعلون من حولهم يشعرون بالتعاسة، لذلك إذا لم تستطع التعامل معهم فمن الأفضل أن تبتعد عنهم، حيث قد يجعلك تعتقد بأنك مجنون وإذا لم تستطع تجنبهم، فيجب عليك أن تعلم أنهم لن يتغيروا بسهولة.

7- من الأفضل أن تبقى هادئًا فإذا كنت في وضع أقل سيطرة من الشخص النرجسي، فهذا يعني أنه لن يكن لديك خيارات كثيرة ومن الأفضل إلتزام الصمت لتجنب الدخول في خلاف أو مشاجرة، فلن يساعدك الجدل في شيء، بل بالعكس قد يجعل الأمور أكثر سوءًا.

8- قد يكون الأشخاص النرجسيين متلاعبين، فلا تجعلهم يتلاعبون بك لذلك لابد من الحذر أثناء التعامل معهم، وسيحاولون أن يجعلوك تشعر بالذنب بسبب أخطائهم، وتشعر بالخطأ والتقليل من شأنك، وهذه قد تكون طريقة تجعلك توافق على بعض الأمور أو الأشياء التي تعترض أنت عليها.

9- من الطبيعي أن نشعر بالأسف تجاه بعض الناس، ولكن هذا قد لا يجدي نفعًا مع النرجسيين، فالكثير منهم لا يتغير ويعتقد أنه لا يخطئ، لذلك فإن شعورك بالأسف أو محاولة توضيح بعض الأخطاء لهم قد يجعلك تشعر بالسوء أكثر و أكثر.

10- لا تتوقع الكثير من الشخص النرجسي، وتذكر أنه يحافظ على وجودك في حياته لأنك تخدم أغراضه فقط، وعندما يأتي الوقت الذي لا تخدم أغراضه به سوف يتخلص منك ويخرجك من حساباته.

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