خبيرة طاقة تُحذر من 10 هدايا خبيثة يجب رفضها

تدور أسئلة كثيرة حول أفضل الهدايا التي يمكن أن تهدى للشخص؛ لأن الهدية تعمل على تألف القلوب، وعندما تعطي لشخص هدية أنت تعطيه جزء من طاقتك.

وقالت خبيرة طاقة المكان الدكتورة مها العطار، "إن الهدية لها الكثير من الرموز التى تحملها؛ لذلك يجب أن ننتبه عندما نهدي أحد هدية، إنها ممكن أن ترمز للخير، ومن الممكن أن ترمز للشر، وفي علم الطاقة كل رمز وكل فعل يؤدي إلى معنى ينبغي أن ننتبه له؛ فمثلا الساعة في علم الطاقة تعني حساب الوقت وترمز لعد وقت نهاية العلاقة بين الأشخاص فلا تعطي أحباءك ساعة كهدية.

وأضافت الدكتورة مها العطار، أن اختيار هدية يجب أن تناسب اهتمامات الشخص الذي ستقدم إليه؛ وفي حال وجود اهتمام مشترك بين من يقدم الهدية ومن يتلقاها، وسيكون لذلك أثرًا إيجابيًا أكبر، فالهدية ما هى إلا الصندوق الذي سترسل فيه مشاعرك إلى شخص ما، وأفضل الهدايا في علم الطاقة ما يتناسب مع عناصر الدعم الشخصي، وكذلك بعض الأشكال التي تعمل على بث الطاقات الإيجابية فى المكان، ويجب أن ننتبه إلى رمزية هذه الأشياء وماذا تحمل من سعادة أو حزن، حتى نقدم الخير ولا نقدم الشر لأحبائنا.

اقرا ايضاً:

ملكة بريطانيا تمنح ترامب وميلانيا هدايا رمزية ومميزة

وأشارت إلى أن أفضل هدايا الطاقة بشكل عام هي:

المال

تقديم المال للشخص يعنى تمنيات طاقة الثروة والأفضل أن تقدم عملات ذهبية أو فضية، والعملات الورقية تكون أوراق جديدة، والهدية الخبيثة إعطاء المال مقطوع وقديم فلا تقبلها.

التليفون

رمز الإتصال والتواصل بين الناس، ويجب أن يكون بألوان دعم الشخص، والهدية الخبيثة التليفون المستعمل والمكسور طاقة سلبية.

الفيل

يرمز الفيل فى الثقافات القديمة وعلم طاقة المكان لطول العمر لذلك ينبغى أن يكون الفيل رافعًت زلومتة أعلى وهو رمز السعادة، والهدية الخبيثة زلومة الفيل المنخفضة تعنى النهاية فلا تقبلها.

الأسماك

ترمز للخير والبركة والثروة سواء على شكل مجسم أو أسماك زينة حقيقية ويجب أن تكون أعدادها زوجية والهدية الخبيثة هى العدد الفردى وتعنى الخسارة والوحدة.

البجع والطيور

Advertisements

ترمز للحب والمشاعر ويجب أن تكون العدد زوجى، ورافعة رأسها لأعلى أو مستقرة الرأس، أما الهدية الخبيثة العدد الفردى والرأس المنخفضة أو النائمة.

الأجراس والرنانات

رمز التنبية والتفائل والخير ويجب أن تكون أعدادها زوجية فى أعمدة الرنانات، والخبيثة العدد الفردى والأجراس بدون صوت .

الكريستال

رمز انعكاس الطاقة الإيجابية، ويحمل الشفاء والقوة وينبغى أن يكون بأعداد زوجية، والهدية الخبيثة الكريستال المكسور.

الخيول

ويرمز للقوة والسفر والحركة ويجب أن يكون رافعآ لرأسة، والهدية الخبيثة أن يخفض رأسة رمز شر والإنكسار والحزن .

القلوب والورود

ويرمز للحب والرومانسية ويجب أن تكون بدون أسهم، وعددها زوجى، والهدية الخبيثة القلب الفردى وعدد الورود الفردية .

الطعام والملابس

رمز الرزق والكساء والشبع والخير، ويجب أن يكون الطعام طازجًا فى اليوم ذاته والملابس بحالة الجديدة، والهدية الخبيثة الملابس الممزقة والطعام الفاسد.

ونصحت بالانتباه إلى الهدية الخبيثة، فقد لا يعرف الشخص معناها، وتسبب لك الكثير من الضرر.

قد يهمك ايضاً:

لبنى أحمد تُؤكِّد أنّ اللون الأصفر مصدر السعادة والبهجة

عادات يومية إن التزمت بتطبيقها ستصل إلى "السعادة الحقيقية"