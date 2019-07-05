قصر باكنغهام يُعلن رفض ميغان الكشف عن هُوية عرابي ابنهما

أعلن قصر باكنغهام أن دوق ودوقة ساسكس لن يكشفا عن أسماء عرابي ابنهما "آرتشي" عندما يتم تعميده في نهاية هذا الأسبوع.



وأضاف القصر في بيان، الأربعاء، أن مراسم التعميد في قلعة وندسور السبت ستكون خاصة، وأن "أسماء العرابين، تمشيا مع رغبة الدوق والدوقة، ستظل سرية".



وأثار هذا القرار الذي كان محطّ تكهّنات كثيرة في وسائل الإعلام البريطانية في الأيام الأخيرة انتقادات كثيرة، وأشار المنتقدون إلى أن مناسبات مثل التعميد يجب أن تكون علنية، لكن الأمير هاري وزوجته ميغان كثيرا ما أشارا إلى أنهما يثمنان خصوصياتهما.

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