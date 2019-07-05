خبيرة تعلن أن ميغان وهاري أقل أموالًا وعُمالًا من كيت وويليام

سمع كثيرون خلال الفترة الماضية، عن الأموال التي أنفقها دوق ودوقة ساسيكس الأمير هاري وميغان ماركل في تجهيز منزلهما الجديد في كوخ فروجمور، حيث تم الإعلان عن تكلفة تجديد منزلهما الجديد لتحويل كوخ فروجمور إلى مسكن، والتي بلغت 2.4 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب.

وكانت هناك اتهامات بالانحلال وعدم الإنفاق بشكل عادل، ولكن وفقًا للخبيرة في الشأن الملكي كاتي نيكول، فإن الزوجين أكثر انخفاضًا في المستوى المادي، وعدد الموظفين من دوق ودوقة كامبريدج.

وذكرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية أنه في مقابلة مع مجلة "فانيتي فير"، تحدثت نيكول عن منزل هاري وميغان الجديد، وحياته في وندسور.

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وأخبرها أحد المصادر أن الأمير هاري وزوجته "ليس لديهما عمّال مثل ما يملكه الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، كما أنهما لا يملكان الموارد المالية نفسها التي يتمتع بها دوق ودوقة كامبريدج".

وأوضحت، أنه بالإضافة إلى المربية وموظفي الأمن، توظف ميغان وهاري مدبرة منزل ومساعدين ويتقاسمان ترتيب القصر، وخلافًا للتقارير التي تفيد بعدم وجود طاهٍ، لا يوجد لدى ميغان مصمم أزياء خاص بها؛ لأنها تفضل اختيار معظمها بنفسها، كما تقوم بكل عمليات التسوق بنفسها عبر الإنترنت من "أوكادو".

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وأضافت نيكول، "بالطبع، لا يزال هاري وميغان غنيين بشكل رائع، فقبل أن يلتقيا، ورد أن ميغان كانت تبلغ قيمة ثروتها الصافية نحو 4 ملايين جنيه إسترليني، وكانت تكسب أكثر من 358 ألف جنيه إسترليني سنويًا بفضل التمثيل والتعاقدات".

واختتمت أن هاري ليس أقل غنى، وذلك بفضل الثروة المتراكمة من الأميرة ديانا والملكة الأم.

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