أحمد السبكي يُوضِّح أنّ تحويل المعدة سبب رئيسي في التخلّص مِن السكر

أكّد الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكر أستاذ الجراحة العامة في كلية طب جامعة عين شمس، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة، على أن شبكية العين تتأثر بمرض السكر ويسبب انفصال الشبكية وتليفها وهو ما يؤدي إلى فقدان البصر، فضلا عن أن مرض السكر يؤثر بشكل مباشر على الكلى والقلب والمخ.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن عملية التحويل المصغر للمعدة من العمليات التي يستغربها الكثير من المرضى، وبخاصة أنها سبب رئيسي في التخلص من مرض السكر، ولذلك تم تغيير اسم الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة إلى الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، كونها أصبحت جراحة للقضاء على مرض السكري باعتراف دولي وعالمي لكنها تتم من خلال معايير ومواصفات وطرق معينة لتحديد المريض المستفيد من هذه العملية غير أن 85% من مرضى السكر تصلح لهم هذه العملية ويتم شفاؤهم تماما من السكر ومضاعفاته.

اقرأ أيضا:هشام عبدالله يكشف عن بعض التعليمات لضمان نجاح جراحات "السمنة"

وأضاف السبكي أن جميع جراحات السمنة لها تأثير إيجابي على مرض السكر لأن هذا المرض مرتبط إلى حد كبير بإنزيمات وهرمونات يتم إفرازها من المعدة منها ما له تأثير سلبي على البنكرياس ومنها ما له تأثير إيجابي وهو ما تعمل عليه جراحات السمنة، مؤكدا أن عملية التحويل المصغر للمعدة هي الوحيدة القادرة على تنشيط البنكرياس عن طريق إفراز الهرمون المساعد للبنكرياس ليقوم بوظائفه الطبيعية؛ إضافة إلى أنها تمنع مقاومة الجسم للأنسولين الداخلي الذي يفرزه البنكرياس، كما أنها العملية الوحيدة التي تمنع امتصاص الحلويات والنشويات بنسبة 70% وهو ما سيؤدي بدوره إلى عدم ارتفاع سكر الدم، وبالتالي سيتوقف المريض نهائيا عن تعاطي أدوية السكر وسيتخلص من مضاعفات المرض وقلة النوم ووجع العظام والغضاريف وسينعم بصحة خالية من المشاكل.

Advertisements



وذكر أن عملية تكميم المعدة لها تأثير قوي أيضا على مرض السكر لكن ليس بنفس تأثير عملية التحويل المصغر لأنها تفتقد عدم امتصاص النشويات والسكريات التي تعمل عليها عملية التحويل المصغر، لذلك فإن جراحة السكر تقتصر في المقام الأول على عملية التحويل المصغر للمعدة والتي تختلف أيضا عن عملية تحويل مسار المعدة.

قد يهمك ايضاً:

السبكي يؤكّد أنّ شفط الدهون بـ"الفيزر" الأفضل لعلاج السمنة الموضعية

أحمد السبكي يقدّم نصائح مهمة لمن أجرى عمليات السمنة