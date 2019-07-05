شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من انسداد الأذن.. تعرف على طرق بسيطة لعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما نتعرض لموقف أن ينادى عليك أحد دون أن ترد أو تلتفت له، والسبب وراء ذلك هو الإصابة بانسداد الأذن مما يعيق السمع بصورة جيدة، ويجعل الشخص المصاب به منفصلا عن العالم الذى يدور حوله بشكل كبير، وهناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى حدوث تلك الحالة، والتى يمكن التعامل معها وعلاجها أحيانا دون الرجوع إلى الطبيبن حسبما ذكر موقع"healthline".



أسباب الإصابة بانسداد الأذن: وجود الكثير من شمع الأذن.

دخول الماء في الأذن.

تغيير في الارتفاع مثلا عند الطيران.

التهابات الجيوب الأنفية.

التهابات الأذن الوسطى.

الحساسية.

أولاً تحتاج إلى تحديد ما إذا كانت المشكلة هي الأذن الوسطى أو خلف طبلة الأذن أو الأذن الخارجية وتحديدا القناة السمعية، حيث يمكن أن يتراكم بها شمع الأذن.

تُعرف مناورة فالسالفا بأنها "تفرقع أذنيك" وتساعد على فتح أنابيب الإوستاش.

Advertisements

هناك طريقة سهلة للقيام بذلك وهي توصيل أنفك ثم النفخ مع إبقاء شفتيك مغلقة (سوف تنفخ خديك). من المهم ألا تهب أنفك بشدة ، مما قد يسبب مشاكل في طبلة الأذن.هذا الإجراء مفيد فقط عندما تكون هناك تغييرات في الضغط مثل تغيير الارتفاع ولكنه لن يصحح حالات السوائل الزائدة في الأذن الداخلية.

زيوت معدنية

جرّب تقطير زيت الزيتون وزيت الأطفال في أذنك المسدودة.

قم بتسخين ملعقتين أو ثلاث ملاعق من الزيت الذي تختاره، لكن احرص على عدم تسخينه. تحقق من ذلك على يدك أو معصمك للتأكد من درجة حرارة آمنة ولا يسبب تهيجًا لبشرتك، ثم استخدم قطارة كهربائية لوضع قطرة أو قطرتين في أذنك، حافظ على إمالة رأسك لمدة 10 إلى 15 ثانيةن قم بذلك عدة مرات يوميًا لمدة تصل إلى 5 أيام حتى يبدو الانسداد أفضل.

ضغط دافئ أو البخار

حاول وضع ضغط دافئ على أذنك أو حاول الاستحمام الساخن، يمكن أن يساعد الدش في الحصول على البخار في قناة أذنك فقط تأكد من البقاء لمدة لا تقل عن 5 إلى 10 دقائق.