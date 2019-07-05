شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يشخص الأطباء سبب انخفاض عدد الهيموجلوبين بالجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فقر الدم في كثير من الأحيان لا يسبب أي أعراض كبيرة ، لذلك يتم تشخيص الحالة أثناء الفحوصات أو اختبارات الحالات أو الأمراض الأخرى.

يقوم الأطباء بتشخيص الأسباب التى تؤدى إلى انخفاض الهيموجلوبين بالجسم او فقر الدم، من خلال عدة طرق، وتشمل ابرز تلك الطرق وفقا لتقرير موقع "NHLBI" مراجعة التاريخ الطبى للشخص، والفحص البدني واستخدام نتائج الاختبارات.



انيميا

يراجع الطبيب التاريخ الطبي للمريض والعائلة عند التحقق من فقر الدم من أجل تأكيد الأعراض، كما أنها تأخذ في الاعتبار أي أمراض حديثة قد تكون أدت إلى الحالة وأي تاريخ عائلي قد يجعل المريض عرضة له.

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يتيح الفحص البدني للطبيب فرصة للبحث عن الأسباب المحتملة من خلال فحص وظائف القلب والرئة، وإجراء تحقيق في أي مصادر محتملة لفقدان الدم، مما تتيح اختبارات الدم تشخيصًا أكثر تحديدًا لنوع فقر الدم الذي يعاني منه المريض، وتكشف الاختبارات عن شدة الحالة.



هيمجلوبين

الاختبار الأساسي لتشخيص فقر الدم هو صورة دم كامل ، و يتحقق هذا الاختبار من مستويات الهيموجلوبين ، وهو بروتين غني بالحديد في الدم مسئول عن حمل الأكسجين.

يقيس الاختبار أيضًا مقدار كمية خلايا الدم الحمراء الموجودة في الدم، حيث تشير النسب المنخفضة على حد سواء إلى فقر الدم.