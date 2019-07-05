إنقاص الوزن.. 6 كلمات سر لتغيير حياتك

ليس من الضروري أن يكون التخلص من الوزن الزائد واجباً مخيفا، بل يمكنك إجراء بعض التغييرات البسيطة في نمط حياتك لتحقق النتيجة المرجوة.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن مجموعة من خبراء التغذية ٦ نصائح بسيطة، تعد بمثابة كلمات سر تساعدك على فقدان الوزن بسرعة ولا تتطلب سوى بعض الانضباط والالتزام، ونستعرضها فيما يلي:

1- جدد مطبخك



بدلاً من حفظ كل ما تفضله من الأطعمة في الجزء الأمامي من الثلاجة، ضعها جميعا في مكان واحد في اتجاه الأسفل، وضع كل الفواكه والخضروات الملونة في المقدمة، وبهذه الطريقة عندما تقوم بالبحث عن شيء للأكل ستجد أمامك الخيارات الصحية على الفور، وكذلك ضع كل الطعام المغري في صندوق واحد في أعلى خزانة بالمطبخ بحيث تكون بعيدة عن الأنظار.

2- شرب الشاي الأخضر



من المعروف أن الشاي الأخضر يحتوي على العديد من الفوائد الصحية وفقدان الوزن هو أحدها، وشهدت تجربة سريرية عشوائية لـ٥٠ امرأة تعاني من زيادة الوزن تم تقسيمهن لمجموعتين، الأولى تناولن فيها الشاي الأخضر والأخرى دواء بديلا مع الغداء والعشاء لمدة ٨ أسابيع، ووجدت الدراسة أن اللواتي تناولن الشاي الأخضر انخفض مؤشر كتلة الجسم لديهن بشكل ملحوظ.

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3- تناول وجبات خفيفة





البروتين يساعد كثيرا في تنظيم نسبة السكر في الدم، ويقلل من ميلك إلى تناول المزيد من الطعام، وسر الشعور بالشبع لفترة أطول هو أن يكون لديك ما يكفي من البروتين والدهون والألياف، ويعمل تناول فنجان من الشوفان أو التوت أو التفاح المفروم أو المكسرات المختلطة على مد فترة الشعور بالشبع وتقليل الجوع، ويجب أن تتأكد من أن لديك دائمًا مجموعة من الأطباق الصحية في متناول يدك حتى لا تبحث عن غيرها من الطعام غير المفيد.



4- قليل من التمارين



ليس عليك قضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية أو الركض إلى العمل للحصول على اللياقة، لكنك تحتاج إلى التحرك قليلا، وستكون أفضل حالًا خلال ممارسة الرياضة لمدة ربع ساعة يوميا، ويمكنك القيام بذلك في أي مكان حتى لو كان في غرفة المعيشة.

5- إزالة التوتر



للإجهاد تأثير عميق على التمثيل الغذائي وصحة الأمعاء، فكلما توترنا أكثر تمسك الجسم باحتياطيات الدهون وكتلة العضلات، وإذا كنت تريد حقًا بدء حرق الدهون في الجسم فأنت بحاجة إلى الاسترخاء، وسيؤدي ذلك إلى إطلاق جزيئات الدهون وتخفيف الضغط عن القناة الهضمية والسماح للعضلات بالنمو.

6- توقف عن المشروبات الغازية

أسهل طريقة لبدء خفض السعرات الحرارية هي التوقف عن شرب المشروبات الغازية، حيث كشفت دراسة حديثة أن المشروبات السكرية تجعلنا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسرطان.



