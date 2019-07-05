واشنطن - لايف ستايل
تعرض رجل أدين بقتل ابنه الرضيع، في ولاية إنديانا الأميركية، لإجراءين عقابين، الأول من المحكمة والثاني من عم الضحية، وفق ما رصد مقطع فيديو.
أقرأ أيضا:
سيدة تمزق بطن جارتها الحامل وصراخ الوليد يكشفها
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن كوين بوز أدين بـ25 عاما سجنا نافذا، يوم الأربعاء، بعد قتل ابنه الرضيع البالغ من العمر 11 شهرا فقط.
وتابعت "بعد إصدار الحكم في محكمة محلية بمدينة إيفانسفيل، غادر بوز القاعة مكبل اليدين ليتفاجأ بظهور أخيه، الذي أراد الانتقام للرضيع بطريقته الخاصة".
وأظهر مقطع فيديو اعتراض عم الضحية طريق أخيه، البالغ من العمر 23 عاما، ثم وجه له لكمتين قويتين على مستوى الوجه، قبل أن يتدخل عناصر الأمن بسرعة.
قد يهمك أيضا:
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة تقضي بسجن رجل 25 عامًا سجنًا نافذًا قتل ابنه الرضيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.