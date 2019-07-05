محكمة تقضي بسجن رجل 25 عامًا سجنًا نافذًا قتل ابنه الرضيع

تعرض رجل أدين بقتل ابنه الرضيع، في ولاية إنديانا الأميركية، لإجراءين عقابين، الأول من المحكمة والثاني من عم الضحية، وفق ما رصد مقطع فيديو.

أقرأ أيضا:

سيدة تمزق بطن جارتها الحامل وصراخ الوليد يكشفها

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن كوين بوز أدين بـ25 عاما سجنا نافذا، يوم الأربعاء، بعد قتل ابنه الرضيع البالغ من العمر 11 شهرا فقط.

Advertisements

وتابعت "بعد إصدار الحكم في محكمة محلية بمدينة إيفانسفيل، غادر بوز القاعة مكبل اليدين ليتفاجأ بظهور أخيه، الذي أراد الانتقام للرضيع بطريقته الخاصة".

وأظهر مقطع فيديو اعتراض عم الضحية طريق أخيه، البالغ من العمر 23 عاما، ثم وجه له لكمتين قويتين على مستوى الوجه، قبل أن يتدخل عناصر الأمن بسرعة.

قد يهمك أيضا: