هل الاكتئاب يصيب الأطفال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يوليو 2019 06:41 مساءً - يُصَنَّفُ الاكتئابُ كأكثر الأمراض النفسية شيوعًا بين الناس؛ حيث تعاني نسبة كبيرة من الكبار والأطفال حول العالم ، والاكتئاب،كما عرَّفته الأخصائية منال عبد الرحمن الدريس، نوع من الاضطرابات النفسية التي تسبب خللاً واضحًا في المزاج لفترة طويلة، كما يرافق هذا الاضطراب تغيرات شديدة في المشاعر الخاصة بالإنسان، فيميل للحزن والتشاؤم والقلق والتوتر، مع عدم الرغبة في ممارسة نشاطاته اليومية، وشعوره بعدم وجود هدفٍ للحياة، مما يؤثِّر على صحته الجسمانية وتفاعله مع الوسط المحيط.

وتُقَدَّرُ نسبة الاكتئاب عند الأطفال بمعدل أقل من الكبار؛ حيث إنه يصيب الصغار بنسبة 1–2%، ولكن عند المراهقين يكون بنسبة 2-5%، ويُصاب به الذكور أكثر من الإناث قبل سن البلوغ، ولكن بعد البلوغ تصبح نسبة إصابة البنات به أكثر.

أعراض اكتئاب الأطفال :

زيادة أو نقصان في الوزن بشكل ملحوظ على الطفل.

ينام أكثر من اللازم أو أقل من اللازم، حتى إن لم يكن يشعر بالنعاس.

يشعر بالتقصير والعَجْزِ وعدم القدرة على الإنجاز والإتمام لأي مهمة، حتى إن كان يرغب بها.

يعاني صعوبة في التركيز والتفكير واتخاذ القرارات التي تتعلَّق بحياته، رغم بساطتها أحيانًا.

يُكثر من التفكير في الموت والانتحار، أو عدم الرغبة في إكمال الحياة؛ لأنه لا يوجد بها ما يدعو للعيش.

عدم تقبُّل الحياة التي أمامه، والرغبة في خلق أحداث وأيام جديدة قد تكون شبه مستحيلة.

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العنف أو الانفراد الواضح الذي يشعر به الطفل، أو الرغبة في الانتقام من الجميع.

أسباب إصابة الأطفال بالاكتئاب:

الأحداث المُجْهِدَة التي يتعرَّض لها الطفل -من مشاكل عائلية أو طلاق الوالدين أو تأثير الأسرة عليه- قد تكون السبب الرئيسي لاكتئاب الطفل.

بعض الأدوية التي يتناولها الطفل قد يكون لها دور في إصابة الطفل بالاكتئاب، كأدوية تخفيف الألم مثلاً.

دور المدرسة والأصدقاء وطريقة التعامل والبيئة التي يتعايش الطفل فيها ومعها.

التاريخ الوراثي للعائلة قد يكون من بين الأسباب التي تجعل الطفل يصاب بالاكتئاب.

موت أو فقد أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء في العائلة أو المدرسة.

النقد واللوم اللاذع الذي قد يُشعر الطفل أنه أقلُّ من أصدقائه أو الآخرين من أقرانه.