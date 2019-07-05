إنفوجراف.. المخاطر الصحية لقلة وتقطع النوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تُعد مشكلة قلة النوم من المشاكل المنتشرة في العصر الحديث؛ حيث يُصاب بها الكثير من الأشخاص، وتحدث نتيجة عدم حصول الشخص على ساعات نوم أقل من تلك اللازمة لجعله يشعر بالنشاط والتيقظ.

وبحسب بعض الدراسات يحتاج البالغون إلى حوالي 7- 9 ساعات من النوم يومياً.

وترتبط قلة النوم منذ فترة طويلة بمجموعة واسعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ومرض السكري.

الإنفوجراف التالي يستعرض المزيد عن المخاطر الصحية لقلة وتقطع النوم.



