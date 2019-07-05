شكرا لقرائتكم خبر عن اسمعها فى الشغل والبيت والطريق.. اعرف الموسيقى هتعمل ايه فى صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

للموسيقى تأثير كبير على الصحة النفسية والجسدية حيث اثبتت الدراسات والأبحاث أن سماع الموسيقى يزيد من الشعور بالسعادة والاسترخاء، لذلك ينصح بسماع الموسيقى الهادية اثناء العمل وفى المنزل لتجدد النشاط والحيوية وتحد من الاكتئاب والضغط النفسى.

وحسب ما ذكره موقع kent-teach فأن فوائد الموسيقى هى:



الموسيقى الموسيقى

1: تعمل على تحسين المزاج العام والشعور بالسعادة والاسترخاء، حيث تساعد على إطلاق مادة الدوبامين ، التى تعمل على الهدوء والسعادة.

2:سماع الموسيقى يقلل من التوتر ويحسن الصحة العامة، كما يقلل من مستوى هرمون الإجهاد وتعزيز صحة الجهاز المناعى.

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3:أثبتت الدراسات والأبحاث أن سماع الموسيقى يساعد على النوم بشكل أفضل والحد من الأرق والتوتر أثناء الليل .



سماع الموسيقى سماع الموسيقى

4:سماع الموسيقى يعالج الاكتئاب والضغط العصبى والنفسى، ويساعد على الشعور بالاسترخاء والهدوء.

5:أثبتت الابحاث أن سماع الموسيقى يعمل على تنشيط الذاكرة والتركيز فبعض الطلاب لا يستطيعون المذاكرة إلا مع سماع الموسيقى.

6:تحسن المهارات اللفظية والبصرية، كما تحفز الدماغ وتساعد على تحسين مهارات الاتصال.