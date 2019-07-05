شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات فقط.. فرط التمارين الرياضية والتوتر يؤدى لتوقف الدورة الشهرية فجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر كل سيدة بفترات مزعجه خلال الشهر وهى أيام الدورة الشهرية وتختلف تلك الفترة من مرأة إلى أخرى، فهناك من تستمر لديها لمدة يومين فقط وأخرى تظل فترة الطمث لديها لمدة أسبوع كامل، وطالما بقيت الدورة الشهرية ثابتة فلا يوجد سبب يدعو للقلق بشأنها، لكن يجب أن تظل المرأة في حالة تأهب إذا واجهت أي تغييرات، حسبما ذكر موقع "healthline". أسباب توقف الدورة الشهرية فجأة لدى بعض النساء فترات منتظمة أكثر من غيرها، لكن معظمهن يحصلن على فترة مرة واحدة كل 28 يومًا، إذا توقفت الدورة الشهرية فجأة فقد يكون هناك بعض الأسباب لذلك، أحد الاحتمالات هو الحمل ويمكن لاختبار الحمل أن يحدد بسرعة وسهولة الإجابة على ذلك. أسباب توقف الدورة الشهرية فجأة لدى بعض النساء فترات منتظمة أكثر من غيرها، لكن معظمهن يحصلن على فترة مرة واحدة كل 28 يومًا، إذا توقفت الدورة الشهرية فجأة فقد يكون هناك بعض الأسباب لذلك، أحد الاحتمالات هو الحمل ويمكن لاختبار الحمل أن يحدد بسرعة وسهولة الإجابة على ذلك.

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ذا لم يكن الحمل كذلك فقد يكون سبب آخر هو الفترة التي تخطيت فيها الدورة الشهرية مثل:

ممارسة التمارين الرياضية أو فقدان الوزن بشكل كبير، ففرط التمرين يمكن أن يؤثر على مستويات الهرمونات التي تتحكم في الدورة الشهرية، عندما تفقد الكثير من الدهون في الجسم من خلال اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة يمكن أن تتوقف الدورة الشهرية تمامًا. حيث تحتاج كل سيده بعض الدهون في الجسم لتصنيع الهرمونات.

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زيادة الوزن قد يؤدي أيضًا إلى التخلص من توازن الهرمونات وتعطيل الدورة الشهرية.

بعض حبوب منع الحمل التي توفر جرعة مستمرة من الهرمونات يمكنها إيقاف الدورة الشهرية تمامًا.

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات "متلازمة تكيس المبايض"،يؤدي عدم التوازن الهرموني إلى فترات غير منتظمة ونمو الخراجات في المبايض.

الإجهاد الشديد والتعرض للتوتر قد يؤدي إلى التخلص من الدورة الشهرية الأكثر انتظامًا.

انقطاع الطمث،فإذا كنت في أواخر الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر ، فقد تكون في فترة انقطاع الطمث، هذه هي الفترة الزمنية التي تؤدي إلى انقطاع الطمث عندما تنخفض مستويات هرمون الاستروجين.