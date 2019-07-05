كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يوليو 2019 01:36 مساءً - ليس هناك علامات مؤكدة للحمل بولد، والأمر كله يعود لملاحظات الأمهات على مر السنين ولتجارب سابقة، لذلك فلا يمكن أن تعرفي أنك سوف تضعين ولداً، ولكن هناك دراسة أشارت إلى أن تكرار الحمل لدى المرأة يجعلها تفرق بين الحمل بولد والحمل ببنت. الدكتور «عماد صلاح» استشاري النساء والولادة تناول معنا هذا الموضوع كما يلي:

علامات وأعراض الحمل بولد

من أعراض الحمل بولد، سواء الطبية منها، أو الخرافات المتداولة:

غثيان الصباح

وذلك إذا كان الغثيان قليلاً ومحتملاً، أما الغثيان الشديد والذي قد يؤدي لحدوث الجفاف لدى الحامل، فهو من علامات الحمل ببنت، وقد كشفت دراسة علمية حديثة أن هذا الأمر صحيح، حيث أجريت التجارب على ما يقارب ألف امرأة خلال عام.

شكل البطن الدائري

نعم الخليج 365 هذه حقيقة من ملاحظات الأمهات، حيث إن البطن المنبعج والملفوف على شكل إطار سيارة هو الدليل على الحمل ببنت، أما المرأة التي تحمل ولداً فبطنها يكون مستديراً مثل كرة القدم، وجوانبها تكون فارغة، والحقيقة أن ارتفاع البطن وانخفاضه ليس له علاقة بنوع الجنين، لأن الجنين مهما كان نوعه ينزل إلى الحوض مع بداية الشهر التاسع استعداداً للولادة.

كثافة شعر الجسم

وهذه حقيقة بسبب نشاط الهرمونات الذكورية، وتلاحظها المرأة التي تعدد حملها، أما في حال الحمل ببنت، فيقل شعر الجسم ويصبح على شكل زغب خفيف.

خط السرة الغامق

خط السرة الغامق هو خط الشعر الذي يبدأ من السرة حتى العانة، ورغم أن العلم لم يعرف سبباً لظهوره، ولكن كلما كان غامقاً، فهذا يعني أن المولود القادم سيكون ولداً.

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نبضات قلب الجنين الزائدة

لم تؤكد هذه المعلومة وتستخدمها الحوامل فيما بينهن، حيث يؤكدن أن نبضات قلب الجنين الذكر تصل إلى 140 نبضة في الدقيقة.

الوجه الشاحب

هكذا تقول الأمهات، والحقيقة أن هناك علاقة بين الهرمونات الأنثوية والحمل ونوع الجنين.

حيث إن المرأة الحامل ببنت تزداد جمالاً ويكون وجهها نضراً، وتربط الأمهات بين الكلف ونوع الجنين، وغالباً ما يزداد ظهور الكلف مع الحمل بولد، وهذه من الملاحظات ليس أكثر.

زيادة الوزن البسيطة

وعلى العكس، فنسبة زيادة الوزن أثناء الحمل ببنت تكون كبيرة، ورغم أن العلم لم يصل لسبب ذلك، إلا أن هذه المفارقة تكون واضحة ومعروفة لدى الحوامل، لدرجة أنهن يقلن: «إن الولد يمتص عافية أمه».