شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين يضاعف أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل بحث جديد تقوده الجامعة الوطنية الأسترالية إلى أن التدخين يقتل ما لا يقل عن 17 أستراليًا يوميًا بسبب الأزمات القلبية التى يمكن الوقاية منها والسكتات الدماغية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت البروفيسور "إميلى بانكس" - من المركز الوطنى لعلم الأوبئة والصحة السكانية - إن الدراسة بحثت تأثير التدخين على كل أمراض القلب والأوعية الدموية المحتملة.

Advertisements

وأضافت "يشمل ذلك التحقيق فى مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب ومرض عضلة القلب ومشاكل الإيقاع والغرغرينا لدى الأستراليين من كل مشوار الحياة: الرجال والنساء والمدينة والبلاد والأغنياء والفقراء".

وتابعت "وجدنا أنه لا يوجد مكان للركض ولا يوجد مكان للاختباء فيه.. التدخين يسبب أضرارًا فادحة فى جميع المجالات"، وتابعت "تشير دراستنا إلى أن سكان مدينة بورت دوجلاس يبلغ عددهم ضعف حجم سكان أستراليا تقريبًا كل عام ويتسبب التدخين فى أكثر من 6400 حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك من نوبة قلبية وسكتة دماغية".

وأوضحت يوجد نحو 2.7 مليون مدخن فى أستراليا اليوم.. هؤلاء المدخنون لديهم ثلاثة أضعاف خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالأشخاص الذين لم يدخنوا قط، ومضاعفة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور في القلب، وهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المحيطية خمس مرات.

وبدوره قال "جون كيلى" الرئيس التنفيذى لمؤسسة القلب "هذا الدليل الجديد مثير للقلق.. وهذا يدل على أن معركتنا للقضاء على الدمار الذى أحدثه التبغ لحياة الناس لم تنته بعد. مضيفا "نحث الحكومة على الحفاظ على مكافحة التبغ كأولوية قصوى ونتطلع إلى رؤيتها تبرز بقوة في استراتيجية الوقاية الجديدة التى أعلنها وزير الصحة مؤخرًا.