شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. عصير الطماطم والخيار لعلاج الإجهاد الحرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتج الإجهاد الحراري عن التعرض المفرط للشمس دون الحماية المناسبة، فعندما تكون أشعة الشمس شديدة للغاية وتكون درجة الحرارة مرتفعة، فقد تتسبب في الإجهاد الحرارى، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على طريقة عمل عصير الطماطم والخيار لعلاج الاجهاد الحرارى، وفقًا لموقع step to health.

الإجهاد الحراري هو حالة تحدث بسبب ارتفاع حرارة الجسم، وتشمل أعراضها: التعرق الشديد والحروق السطحية والتشنجات وتسارع نبضات القلب.



عصير الطماطم

وصفة عصير الطماطم لعلاج الإجهاد الحرارى

يعتبر عصير الطماطم أحد أفضل العلاجات الطبيعية للإجهاد الحرارى، حيث يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تجعله يعالج مشاكل الجسم والبشرة، كما أنه مثاليًا لتجديد السوائل والأملاح التي يفقدها جسمك بسبب الحرارة.

الطريقة:

-يمكنك شرب كوبين أو ثلاثة أكواب من عصير الطماطم يوميًا.

-يمكنك عمل مزيج من عصير الطماطم والليمون وأشربه باردًا.

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- يمكنك أيضًا وضع عصير الطماطم على الحروق الطفيفة من الشمس واتركها لمدة 20 دقيقة ثم اغسلها.



عصير الخيار

2- وصفة عصير الخيار

عصير آخر من الخضراوات الرائعة لتخفيف آثار الإجهاد الحرارى، حيث إن الخيار يحتوى على 96٪ منه ماء. بالإضافة إلى ذلك يحتوي على الكثير من المعادن الأساسية وفيتامين C والألياف، لذلك، فهو يساعد في علاج الجفاف والحروق.

-قم بتقطيع الخيار وأضف عليه الماء وعصير الليمون.

-اخلطه جيدًا واشربه باردًا، يمكنك شرب كوبين أو ثلاثة أكواب في اليوم.

-يمكنك وضع الخيار مباشرة على بشرتك، هذا يقلل من حروق الشمس.