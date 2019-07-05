شكرا لقرائتكم خبر عن السيدات والمراهقات أكثر عرضة للإصابة بقرح الفم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرحات الفم تحدث نتيجة تجمع آفات صغيرة على الأسنان أو عند قاعدة اللثة وتسبب ألمًا، وحالة من عدم الارتياح أثناء تناول الطعام أو الشراب وتؤثر على حاسة التذوق لدى الشخص المصاب بها، وتنتشر هذه التقرحات عند النساء والمراهقين والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من قرحة الفم، حسبما ذكر موقع"healthline".

ما الذي يسبب تقرحات الفم؟

إصابة طفيفة بالفم من عمل الأسنان أو بالفرشاة أو الإصابات الرياضية أو العض.

معجون الأسنان الذي يحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم.

الحساسيات الغذائية للأطعمة الحمضية مثل الفراولة والحمضيات والأناناس وغيرها من الأطعمة المحفزة مثل الشوكولاتة والقهوة.

نقص الفيتامينات الأساسية، خاصة B-12، الزنك، الفولات، والحديد.

تقويم الأسنان.

التغيرات الهرمونية أثناء الحيض.

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التوتر العاطفي أو قلة النوم.

الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية.

قرحة الفم يمكن أن تكون أيضًا علامة على حالات أكثر خطورة وتتطلب علاجًا طبيًا، مثل:

مرض الاضطرابات الهضمية .

مرض التهاب الأمعاء.

السكرى.

نظام المناعة المعطل الذي يتسبب في مهاجمة الجسم لخلايا الفم السليمة بدلاً من الفيروسات والبكتيريا.