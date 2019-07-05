شكرا لقرائتكم خبر عن غنى بالكالسيوم والفوسفور ويعزز الهضم وصحة العظام.. اعرف فوائد اللفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تسبب استهلاك زيت بذور اللفت المغشوش، على مر السنوات، فى وفاة أكثر من 4000 شخص وترك آثارًا متتالية فى أكثر من 20.000 متضرر، وفقا لصحيفة "لا سيكيستا" الإسبانية، حيث إنه فى مدريد يضطر العديد من المرضى إلى اللجوء الى زيت اللفت للعلاج، ونقدم فى التقرير التالى معلومات هامة عن اللفت وفوائده الصحية واستخداماته العلاجية.

اللفت هو من الخضراوات التى تتمتع بفوائد صحية جيدة أهمها تحسين صحة العظام وحماية القلب والوقاية من السرطان، كما أنها تقلل الالتهاب وتحسن الهضم، بالإضافة إلى ذلك فإن اللفت ينظم عملية التمثيل الغذائية وتعزيز جهاز المناعة، حسبما ذكر موقع" organicfacts".

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يعرف اللفت بأنه جزء مهم من النظام الغذائي البشري لأكثر من ألفي عام فى الكثير من الدول مثل البرازيل، إنجلترا، واليابان، والولايات المتحدة، والنرويج وكل دولة لها طريقتها الخاصة فى طهيه واستخدامه.

واللفت من الخضراوات الجذرية التى تمتلك أيضًا مستويات عالية من العناصر الغذائية والمعادن الهامة التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح، فهو غني بالكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، كما يحتوي على فيتامين ج وحمض الفوليك والنياسين. كما أن اللفت غنى بالألياف وقليل السعرات الحرارية .