خلطات تنحيف لحرق دهون الذراعين ونحت الجسم

ترغب كل سيدة في الظهور بأجمل إطلالة والحصول على جسم رشيق . تساعد عدد من خلطات التنحيف على التخلص من الدهون فقط من خلال تحضير بعض المكونات في المنزل للحصول على خلطات سحرية.

تعتبر مشكلة الذراعين الممتلئين والمترهلين من الأكثر شيوعاً بين النساء. وهي تمنع الحصول على إطلالة جميلة ومتكاملة. ولهذا تسعى الكثيرات إلى حرق دهون هذه المنطقة وإلى نحتها من خلال عمليات التجميل. أما المفاجأة فهي أنه يمكن الحصول على هذه النتيجة من دون تلك العمليات ومن خلال تطبيق وصفة القهوة والأرضي شوكة.

وصفة القهوة والأرضي شوكة لنحت الذارعين

إذا كنت تعانين من مشكلة ترهل الذارعين وترغبين في حرق الدهون المتراكمة فيهما وإعادة الشكل الجميل إليهما، ليس عليك سوى أن تقومي بتطبيق وصفة القهوة والأرضي شوكة السهلة والفعالة.

إذاً حضري هذه المكونات:

كوب من بودرة القهوة،حبة من الأرضي شوكة ملعقة وسط من الكافور.

وبعد ذلك ابدئي بالقيام بهذه الخطوات:

إسلقي حبة الأرضي شوكة في الماء. أتركيه على النار إلى أن تنضج وتصبح طرية.

إنزعي الأرضي شوكة عن النار ودعيها تبرد قليلاً.

إطحني قلب الأرضي شوكة وأضيفي إليه الكافور والقهوة. وبعد أن تحصلي على مزيج متجانس، إحفظيه في وعاء محكم الإغلاق.

وإذا أردت استخدام الوصفة، طبقيها على المنطقة الممتلئة والمترهلة من ذراعيك. وبعد ذلك غطي هذه المنطقة بقطعة قماش نظيفة ورطبة واتركيها لمدة 30 دقيقة.

إغسلي هذه المنطقة بالماء.

يمكنك أن تكرري هذه الوصفة يومياً وستحصلين على النتيجة خلال وقت قصير.

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خلطة الطين الأخضر والبابونج

يتمتع الطين الأخضر بخصائص تمكنه من حرق الدهون التي تتجمع في مناطق مختلفة من الجسم. كما أنه يحتوي على الكثير من المعادن والمكونات المضادة للبكتيريا والمحاربة للالتهابات والسيلوليت. ولهذا من المفيد استخدامه لصنع حزام منحف لإزالة الدهون ونحت الجسم. ولهذه الغاية يكفي إضافة القليل من شاي البابونج إليه.

ولهذا من الضروري أن تحضري هذه المكونات:

كوب من الطين الأخضر مع كمية مناسبة من شاي البابونج.

وبعد ذلك قومي بهذه الخطوات السهلة والسريعة:

زجي المكونين جيداً إلى أن تحصلي على عجينة تشبه الكريم، متجانسة وخالية من التكتلات.

بواسطة فرشاة ناعمة طبّقي المزيج على بطنك أو على أي منطقة أخرى ترغبين في تنحيفها وفي حرق الدهون المتراكمة فيها.

أتركي القناع على المنطقة المستهدفة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

بعد ذلك إغسلي هذه المنطقة بالماء الفاتر ثم طبقي عليها الكريم المرطب.

إذاً طبقي هذا القناع على مناطق تجمع الدهون لديك مرة واحدة أسبوعياً. ومع مرور الوقت ستلاحظين أنّك بدأت تحققين حلم النحافة وخصوصاً في منطقة بطنك.

ولا تنسي أنّه يمكنك أن تلجئي إلى هذا القناع كمقشر لعلاج الحروق التي تنتج عن التعرض المكثف لأشعة الشمس والألم الذي تسببه.

فلا تترددي في تجربته ولا شكّ في أنّك ستتمكنين من حرق الدهون ونحت الجسم وحماية بشرتك من التأثيرات الضارة في مدة قصيرة.