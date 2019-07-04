مؤشر سلبي جديد للدوحة.. هبوط الناتج المحلي لقطر 2.6%

تراجع الناتج المحلي الإجمالي لقطر بالأسعار الثابتة، بنسبة 2.6% خلال الربع الأول 2019، مقارنة مع الربع الأخير 2018، في مؤشر على سوء الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ قرار المقاطعة العربية في 2017.

وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، في بيان لها صادر اليوم، الخميس، إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطر بالأسعار الثابتة في الربع الأول 2019، بلغ 202.33 مليار ريال قطري (55.6 مليار دولار أمريكي).



ووفق أرقام الوزارة وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطر في الربع الأخير 2018، نحو 207.75 مليارات ريال قطري (57.10 مليار دولار أمريكي).



Advertisements

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته.



وكانت قطر لتسجل تراجعا أكبر في قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول 2019، لولا قرار لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بخفض إنتاج الأعضاء ومنتجين مستقلين بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ مطلع 2019، وينتهي في مارس/ آذار 2020.



وقطر التي تنتج بالمتوسط 650 ألف برميل من النفط الخام، غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بعد إعلانها مغادرتها خلال وقت سابق من العام الماضي 2018.



وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في قطاع التعدين واستغلال المحاجر، بنسبة 10.2% في الربع الأول 2019 على أساس فصلي، إلى 60.64 مليار قطري (16.66 مليار دولار أمريكي).



وارتفعت حاجة قطر للسيولة المالية بالتزامن مع تراجع الإيرادات المالية الحكومية، وارتفاع وتيرة النفقات الجارية لتلبية المصروفات الجارية للموازنة، ما دفع الحكومة للتوجه إلى أسواق الدين لأكثر من 6 مرات خلال العام الجاري 2019.