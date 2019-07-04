ريما بنت بندر تُباشر مهامها كسفيرة للرياض لدى واشنطن

باشرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، الأربعاء، مهام عملها سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وقال المتحدث الرسمي باسم سفارة السعودية في واشنطن فهد ناظر: "باشرت الأميرة ريما بنت بندر مهمتها على الفور لتعزيز الشراكة التاريخية بين السعودية والولايات المتحدة"، مؤكدا أن الأميرة ريما بنت بندر ستعمل على تطوير العلاقة الاستراتيجية، ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين.

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وأضاف المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية أن الأميرة ريما بنت بندر قدمت نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأميركية.

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وتعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة الحادية عشرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1945، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.

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