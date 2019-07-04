باشرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، الأربعاء، مهام عملها سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية.
وقال المتحدث الرسمي باسم سفارة السعودية في واشنطن فهد ناظر: "باشرت الأميرة ريما بنت بندر مهمتها على الفور لتعزيز الشراكة التاريخية بين السعودية والولايات المتحدة"، مؤكدا أن الأميرة ريما بنت بندر ستعمل على تطوير العلاقة الاستراتيجية، ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين.
اقرا ايضاً:
ريما بنت بندر تحصد جائزة "الشخصية الرياضية العربية"
وأضاف المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية أن الأميرة ريما بنت بندر قدمت نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأميركية.
وتعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة الحادية عشرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1945، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.
قد يهمك ايضاً:
السعودية تُفاجئ العالم وتُعيِّن امرأة سفيرة لها لدى واشنطن
مسؤولة سعودية تبرز اتجاه السعودية على معالجة قضايا أعمق للنساء
كانت هذه تفاصيل خبر ريما بنت بندر تُباشر مهامها كسفيرة للرياض لدى واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.