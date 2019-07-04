تعاون فرنسي إماراتي في مجال الطاقة المتجددة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي "منتدى فرنسا - هيئة كهرباء ومياه دبي" في دورته الثانية، بالتعاون مع "مجلس الأعمال الفرنسي في دبي والإمارات الشمالية" و"بيزنس فرانس"، ويبحث المنتدى تعزيز دور الشركات الفرنسية في مشاريع المياه والطاقة المتجددة في الإمارات.
يذكر أنه لدى الهيئة اليوم قدرة إنتاجية تبلغ 11,100 ميجاوات من الكهرباء و 470 مليون جالون من المياه يوميا، وتطرق لخبرات وتجارب الهيئة في استشراف وصناعة مستقبل الطاقة من خلال ابتكار نموذج مستقبلي للمؤسسات الخدماتية في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، وأعلنت الهيئة عن استثمارات بأكثر من 86 مليار درهم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة، وتقدم الهيئة خدماتها لأكثر من 900,000 متعامل.
تعمل دبي ضمن استراتيجية للطاقة النظيفة لتوفير 75% من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول 2050.
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