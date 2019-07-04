مركز طبي إماراتي يحقق آمال آلاف الأسر الباحثة عن الإنجاب

نجح مركز دبي للإخصاب التابع لهيئة الصحة بدبي في تحقيق حلم آلاف الأسر الباحثة عن الإنجاب من الإمارات وخارجها، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تمت ولادتهم عن طريق المركز منذ تأسيسه في عام 1991 وحتى يونيو/حزيران 2019 ما يزيد على 4790 طفلا وطفلة يمثلون العديد من الجنسيات في آسيا وأوروبا وأمريكا وأفريقيا.

واحتفلت الهيئة بهذا الإنجاز من خلال مبادرة "شجرة الغاف" التي أطلقتها، الخميس، ضمن أجندة فعاليات "عام التسامح" كرمز للعطاء والتسامح، حيث ضمت الشجرة أسماء وجنسيات مواليد المركز لعام 2019 وعددهم 100 طفل وطفلة.

وأعلنت هيئة الصحة بدبي عن تمكن مركز دبي للإخصاب من الحصول على شهادة "الفئة الماسية" العالمية بتفوق وتسجيله لأعلى مستوى لنتائج تجديد الاعتماد الدولي لمعايير القيادة الكندية لتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب بنسبة بلغت 99.5% وذلك بعد نجاحه في تحقيق جميع اشتراطات ومعايير الامتياز المعمول بها عالميا في مجال الصحة الإنجابية.

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جاء الإعلان عن هذا الإنجاز الدولي للمركز وإطلاق مبادرة "شجرة الغاف" بحضور حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي وعدد من مسؤولي الهيئة، وهناء طحوارة مديرة مركز دبي للإخصاب وفريق عمل المركز .

وكان مركز دبي للإخصاب قد حصل على تصنيف الفئة البرونزية في عام 2016 عند اعتماده دوليا للمرة الأولى، حيث تمكن بعدها في غضون أقل من ثلاثة أعوام من الحصول على شهادة "الفئة الماسية" في 2019 والتي تعتبر أعلى مستوى للتقييم ليكون هو المركز الأول والوحيد الحاصل على هذا التصنيف كمركز متخصص في مجال الصحة الإنجابية على مستوى الإمارات.

وتمنح شهادة "الفئة الماسية" فقط للجهات التي تجتاز جميع مستويات المعايير وهي تركز على تحقيق الجودة من خلال رصد النتائج واستخدام الأدلة وأفضل الممارسات لتحسين الخدمات ووضع المعايير مع الجهات المماثلة والمقدمة لخدمات تخصص الإخصاب بما يعزز رفع مستوى التحسينات اللازمة على مستوى النظام إلى أقصى حد وبما ينعكس على تحسين النتائج ومؤشرات الأداء لتحقيق أفضل نتائج للحمل من خلال تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.

وقال حميد القطامي إن مركز دبي للإخصاب له ريادته ونجاحاته وإنجازاته العالمية التي جعلته صرحا طبيا وعلميا له مكانته المرموقة وله بصمته المميزة في واحدة من المجالات والتخصصات الطبية الصعبة والدقيقة المتصلة بالصحة الإنجابية وإشكاليتها التي يتعامل معها المركز باحترافية وبأفضل الممارسات الطبية المعمول بها دولياً، مؤكداً أن المركز أصبح الوجهة المفضلة للباحثين عن الإنجاب من داخل الدولة وخارجها.

وخلال إطلاقه مبادرة "شجرة الغاف"، أكد القطامي أن هذه المبادرة جاءت ضمن أجندة فعاليات وأعمال الهيئة الخاصة بـ"عام التسامح" لما للمبادرة من أبعاد وقيم ومفاهيم إنسانية، لافتا إلى أن الشجرة ضمت أسماء وجنسيات الأطفال الذين ولدوا عن طريق مركز دبي للإخصاب ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2019 وعددهم 100 طفل وطفلة.