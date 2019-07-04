شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك..عصير الخيار يقوى المناعة والنظر ويحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخيار من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة مثل: الفيتامينات والمعادن، ويمكن شرب عصير الخيار للحصول على هذه الفوائد بطريقة مختلفة، من خلال "دلع جسمك" نتعرف على فوائد عصير الخيار، وفقاً لموقع ORGANIC FACTS .

وعصير الخيار غني بالمياه وفيتامين K وفيتامين C والنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم وبعض فيتامينات عائلة B وفيتامين A والألياف الغذائية والبوليفينول ومضادات الأكسدة الأخرى، مما يجعله مفيداً لصحتك.



عصير الخيار

فوائد عصير الخياريقلل من الكوليسترول الضار في الدم

تشير إحدى الدراسات إلى أن تناول جرعة مقدارها 500 ملليجرام يوميًا من مستخلص بذور الخيار يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات جيدة للتخلص من الدهون وبالتالى قد يساعد في خفض الكولسترول الضار مع زيادة الكولسترول الجيد.

يقوى المناعة

مستويات عالية من فيتامين C في هذا العصير تجعله خيارًا رائعًا لتعزيز الجهاز المناعي، حيث يمكن أن يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي هي خط الدفاع الأول للجسم، كما أنه يمنع الجذور الحرة التى تسبب تراكم السموم والأمراض فى الجسم .

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يزيل سموم الجسم

يحتوي عصير الخيار على نسبة عالية من الماء، مما يجعله رائعاً لترطيب الجسم وإزالة السموم، وهو يعمل كديتوكس طبيعى للجسم.

يساعد على تخثر الدم

إذا كنت تعاني من مشكلات النزيف، بدءًا من نزيف الأنف أو نزيف الدورة الشهرية أو البواسير أو نزيف اللثة ، فقد تكون تعاني من نقص في فيتامين K، هذا الفيتامين يوجد بمستويات عالية في عصير الخيار ويمكن أن يساعد في تحفيز تخثر الدم وتسريع عملية الشفاء للأنسجة التالفة.

خصائص مضادة للسرطان

وفقًا لمجلة Pharmacognosy Reviews ، فإن المركبات الحيوية النشطة الموجودة في الخيار، لها القدرة المضادة للسرطان، مما يجعل هذا العصير إضافة صحية إلى نظامك الغذائي.



عصير الخيار

يقوى الرؤية

يمكن أن تساعد الكميات المعتدلة من فيتامين أ ، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في هذا العصير، على حماية صحة العين مع تقدمنا ​​في العمر.