شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: البطاطس المقلية تغلق الأوعية الدموية المغذية للقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث إلى أن الطعام المقلي يزيد من خطر إصابتك بمرض الشريان التاجي، ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأثبتت دراسة شملت أكثر من 150 ألف متطوع الآن أن تناول البطاطس المقلية أو الكعك أو حلقات البصل مرة واحدة في الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بـ مرض الشريان التاجى.

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واكتشف العلماء أن خطر الإصابة بالحالة يزداد كلما زادت الأطعمة المقلية التي تتناولها، حيث تم إجراء البحث بواسطة مستشفى VA Boston System System ، الذي تديره وزارة شؤون المحاربين القدامى بالولايات المتحدة.

ويُعتقد أن زيوت عند تسخينها تُطلق الألدهيدات ، وهي مواد كيميائية يمكن أن ترفع من ضغط الدم وتخفض الكولسترول "الجيد، كما أن الأطعمة المقلية تميل إلى أن تكون عالية جدا في السعرات الحرارية والدهون، وبمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انسداد الشرايين ، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.