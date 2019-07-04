ميغان ماركل ترتدي المجوهرات كعلاج لتسريع عملية الشفاء

تداولت وسائل إعلام، أخيرا، أنباء بشأن استخدام دوقة ساسيكس ميغان ماركل المجوهرات للتعافي بعد ولادة طفلها، ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تظهر ميغان ماركل في الآونة الأخيرة مرتدية مجوهرات الفيروز على وجه الخصوص.وبحسب الصحيفة ارتدت دوقة ساسيكس أثناء ارتيادها مباراة البيسبول في عطلة نهاية الأسبوع أقراطا مستطيلة تحمل حجر الفيروز، فضلا عن ظهورها في مقابلتها الأولى بعد ولادة ابنها أرتشي مرتدية قلادة من حجر الفيروز.

وأوضحت الخبيرة في الأحجار الكريمة هيذر أسكينواز، أن الدوقة ترتدي هذا الحجر بشكل خاص لتسريع عملية الشفاء بعد الولادة وقالت: "هذه الجوهرة الرائعة يجب ارتداؤها عندما تريد التركيز على صحتك"، مشيرة إلى أن الفيروز الحجر المثالي للأمهات حديثي الولادة.

ولفتت أسكينواز إلى أن الفيروز يسهم في التعافي من المرض، ويسرع عملية الشفاء.

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وفاجأت ميغان ماركل متابعيها، في وقت سابق من حزيران/ يونيو الماضي، برشاقتها وإطلالتها المشرقة بعد شهرين فقط من الولادة.

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وكتبت إحدى متابعاتها على الحساب الرسمي لدوق ودوقة ساسكس في "إنستغرام": "كيف استطاعت والدة آرتشي البالغة من العمر 37 عامًا أن تبدو كأنها تبلغ من العمر 22 عامًا؟".

وكتب شخص آخر: "ميغان تبدو جميلة بشكل مثير للدهشة وتشع فرحا.. لم توقع بأنه من الممكن أن تبدو المرأة بهذا الجمال بعد أقل من شهرين بعد الولادة".

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