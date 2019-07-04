شكرا لقرائتكم خبر عن لو داخل عمليات.. كيف تستعد لعملية إزالة الزائدة الدودية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزائدة الدودية هى جزء صغير يشبه الأنبوب من الأمعاء، وعندما يصاب هذا الجزء بالتهاب تحتاج إلى إجراء عملية استئصال، وفى هذا التقرير نتعرف على عملية إزالة الزائدة وكيفية الاستعداد لها، وفقاً لموقع Health direct.



عملية ازالة الزائدة

الاستعداد لاستئصال الزائدة الدودية

- تتم عملية استئصال الزائدة الدودية عادة بسبب التهاب الزائدة أو انفجارها.

- سوف تحتاج إلى الصيام (عن الطعام والشراب) لمدة 6 ساعات على الأقل قبل العملية.

- قد يتم إعطاؤك سوائل عن طريق الوريد، حتى لا تصاب بالجفاف.

Advertisements

- سيشرح لك الأطباء والممرضات العملية، واطرح أسئلة إذا كنت غير متأكد من شىء ما.



الزائدة الدودية

ماذا يحدث أثناء استئصال الزائدة الدودية؟

- قد يقوم الجراح باستئصال الزائدة الدودية بالمنظار، من خلال عدة جروح صغيرة.

- من المرجح أن تعطى المضادات الحيوية ومسكنات تخفيف الألم.

- بعد العملية سيقوم الطبيب بإخبارك متى يمكنك تناول الطعام والشراب بأمان، من المحتمل أن تعطى لك السوائل عن طريق الوريد ثم تبدأ بشرب السوائل فى المنزل ثم الأطعمة الخفيفة ثم نظامك الغذائي المعتاد، حتى يساعدك ذلك على شفاء الأمعاء بسرعة وبشكل جيد.

ومن المحتمل أنك ستبقى فى المستشفى لمدة من 1-3 أيام، وبعض الناس يحتاجون إلى البقاء لفترة أطول حال حدوث مضاعفات.