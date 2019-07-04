شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: اختلاف مواعيد النوم قد يسبب البدانة والسكر وضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين لا يحصلون على نفس القدر من النوم أو يذهبون إلى الفراش فى نفس التوقيت كل ليلة ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية مثل البدانة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري.

وترتبط قلة النوم منذ فترة طويلة بمجموعة واسعة من مشاكل التمثيل الغذائى بما فى ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ومرض السكر، وقال تيان يى هوانج الذى شارك فى الدراسة وهو من مستشفى بريجهام فى كلية هارفارد للطب فى بوسطن إن جانبا كبيرا من هذا البحث ركز على تأثير متوسط ساعات النوم التى يحصل عليها الناس وليس على التغيير فى نظام النوم من يوم إلى آخر.



مشاكل السمنة

وأضاف عبر البريد الإلكترونى "فى هذه الدراسة أظهرنا أن الاختلافات الكبيرة فى مواعيد النوم من ليلة لأخرى (سواء فى المدة أو التوقيت) ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة بمشاكل التمثيل الغذائى وخاصة تشوهات التمثيل الغذائى المتعددة فى نفس الوقت".

وتابع "الأهم أن هذه النتائج لا تتعلق بمدة جودة النوم، أى أن المزيد من مواعيد النوم غير المنتظمة ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائى بغض النظر عن هل فترة النوم قصيرة أو طويلة أو نوعية النوم جيدة أو رديئة"، وأضاف "لا يمكن تعويض التأثير السلبى لفترة النوم القصيرة فى بعض الليالى عن طريق زيادة ساعات النوم فى ليال أخرى".

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وقال الباحثون فى دورية (ديابيتس كير) إنهم تابعوا 2003 مرضى لمدة أسبوع باستخدام أجهزة تسجل دورات النوم والاستيقاظ، وفى المتوسط، يحصل هؤلاء الأشخاص على نحو 7.15 ساعة من النوم كل ليلة ويذهبون للنوم فى الساعة 11:40 مساء، وكان ما يقرب من ثلثى المشاركين لديهم أكثر من ساعة واحدة من التباين فى مدة النوم و45% منهم لديهم أكثر من ساعة واحدة من الاختلافات فى وقت الذهاب إلى الفراش.

وعانى 707 من المشاركين أو 35% مما يسمى بمتلازمة التمثيل الغذائى وهى عبارة عن أنواع متعددة من التشوهات الأيضية التى تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بما فى ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر فى الدم وتراكم الدهون حول الخصر وارتفاع الكوليسترول أو مستويات الدهون الثلاثية.



النوم

وبالمقارنة مع الأشخاص الذين لديهم أقل من ساعة واحدة من التباين فى مدة النوم فإن الأشخاص الذين تتفاوت مدة نومهم بين 60 إلى 90 دقيقة كانوا أكثر عرضة بنسبة 27% لمتلازمة التمثيل الغذائى، وارتفعت المخاطر إلى 41% لدى الأشخاص الذين تختلف مدة نومهم بين 90 و120 دقيقة وقفزت إلى 57% مع زيادة التباين إلى ساعتين.

وللحصول على قسط مثالى من النوم وتجنب الاستيقاظ فى الليل واضطرابات النوم توصى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بدخول الفراش فى موعد ثابت والنوم فى غرفة مظلمة خالية من أى أجهزة إلكترونية، وتجنب تناول وجبات الطعام الكبيرة والكافيين والكحول قبل موعد النوم.