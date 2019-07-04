رجيم الكيتو.. ما هو الممنوع والمسموح؟

أصبح رجيم الكيتو من أهم الأنظمة الغذائية المنتشرة في الفترات الحالية، ويعتمد هذا النظام على تناول البروتين والدهون الصحية مقابل منع النشويات أو التقليل منها، لتصبح الدهون هي مصدر للطاقة بدلاً من النشويات، ومن المعروف أن لكل حمية غذائية المميزات والعيوب وكذلك الفوائد والأضرار، ومن خلال هذا المقال سوف نطلع على كل ما يخص رجيم الكيتو بالتفصيل.

ما هو رجيم الكيتو؟



كما ذكرنا في السطور الماضية فإن رجيم الكيتو يعتمد على الدهون والبروتينات كبديل للنشويات، ليبدأ الكبد في حرق الدهون في الجسم، للاعتماد عليها كمصدر للطاقة.

الممنوعات والمسموحات في رجيم الكيتو

ممنوعات رجيم الكيتو

أولاً : النشويات

جميع أنواع النشويات مثل الأرز بأنواعه والمكرونة والشوفان والعيش بكل أنواعه.

ثانياً: الخضار

من الخضار الممنوع تناوله فى الكيتو البطاطا والبطاطس والبسلة والقلقاس (الجزر واللفت والبنجر بكميات بسيطة).

ثالثاً: منتجات الالبان

اللبن الخالِ من الدسم ومنتجاته: ممنوع في العموم.

رابعاً : اللحوم

جميع انواع اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسجق والبرجر وبيف وهوت دوج، إلا لو بيتي أو من مصدر موثوق به.

خامساً: المشروبات الغازية

جميع أنواع المشروبات الغازية، لأنها بها سكر ومادة الكولا أيضاً ترفع الأنسولين في الدم.

سادساً : السمن النباتي

جميع أنواع الزيوت المهدرجة والسمن النباتي والجبن المصنعة من الزيوت النباتية

سابعاً : الفاكهة

جميع أنواع الفاكهة، لأن فيها نسبة سكر عالية جداً عدا الأفوكادو والتوت والفراولة نصف كوب كل فترة.

ثامناً: البقوليات

جميع أنواع البقوليات من الممنوعات

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تاسعاً : الشيكولاته

الشوكولاتة والحلويات بأنواعها (مسموح بمكعب واحد كل فترة من الشوكولاتة الخام، شرط أن تكون بدون سكر و٩٠٪ كاكاو خام).

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المسموح به في رجيم الكيتو

أولاً : الدهون

يسمح بالتالي

زيت الزيتون.

زيت جوز الهند.

زيت بذر الكتان.

زيت الأفوكادو.

السمن الطبيعي البلدي (الفلاحي).

الزبدة الطبيعية بدون ملح (الحيوانية ١٠٠٪؜) كزبدة أنكور أو لورباك أو الزبدة الطبيعية.

الشحم أو (اللية الضاني)، سواء قبل أو بعد التسييح.

ثانياً : البروتين

يسمح بتناول جميع أنواع البروتينات البقري – الكبدة – الضاني – الماعز – الدجاج – كبدة الدجاج – البط – الوز – الحمام – السجق (بيتي) – البورجر (بيتي) – البسطرمة.

الأسماك: البلطي – البوري – الماكريل – التونة – السلمون الجمبري.. كل أنواع السمك.

البيـض: وله فائدة كبيرة في إنقاص الوزن إذا داومنا عليه في وجبة الإفطار.

ثالثاً : منتجات الألبان والأجبان

أنواع الأجبان المسموح بها هي التي لا تحتوي على سكر أو زيوت نباتية

أفضل أنواع الجبن هي التي تحتوي على كميه قليلة من الكربوهيدرات مثل الجبنة الرومي جبن بريزيدون فيتا (الأزرق) – شيدر – جودة – الموتزاريلا – البار ميزان جبنة الريكفورد شرط خلوها من الزيوت النباتية، لأنها زيوت ضارة.

رابعاً الخضراوات

الخضراوات غير النشوية المختلفة تتميز بالكربوهيدرات قليله بها، بالإضافة إلى احتوائها على الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن مثل:

الخيار- الطماطم – الخس – البروكلي – البصل- السبانخ –الملوخية -الجرجير- البقدونس – والكزبرة – والشبت – القرنبيط وكل الأوراق الخضراء والباذنجان والكوسة والفلفل الأخضر والألوان (بكميات صغيرة).

خامساً الفاكهة

الفراولة والتوت (نصف كوب فقط وليس بشكل يومي) والأفوكادو، وليكن مرتين بالأسبوع.

مسموح أيضاً بقليل جداً من المكسرات مثل اللوز والمكاديميا فقط ومرة بالأسبوع واللب السوري.

ومسموح باستعمال أنواع الدقيق التالية: وهي دقيق جوز الهند ودقيق اللوز ودقيق السمسم.

(يجب حساب كل ما سبق من ضمن نسبه الكارب اليومي ويفضل أن لا تزيد عن 20 جراماً وليس يومياً).

الطحينة (لكن يجب أنت تكون 100% من السمسم وزيت زيتون).

المشروبات المسموحة

الشاي بكل أنواعه – الكاكاو الخام خالي من السكر – القهوة من غير مبيض أو سكر.

الأعشاب مثل: الينسون والنعناع والقرفة والزنجبيل وبذر الكتان.

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فوائد رجيم الكيتو:

يقلل فرص الإصابة بالحبوب في البشرة.

يحسن من الكوليسترول الجيد ويخفض الكوليسترول الضار.

التخلص من الوزن الزائد.

تحسين نشاط الجسم.

علاج لمرض الصرع.

الحماية من السرطان.

تقليل مخاطر بعض الأمراض.

تعزيز طاقة الجسم.

الشعور بتحسن في المعدة.

عدم الشعور بالجوع.

-أضرار رجيم الكيتو:

رائحة الفم الكريهة.

حصى الكلى.

الشعور بالإرهاق.

الشعور بالغثيان.

الإمساك الشديد.

هشاشة العظام.

مشاكل في الهضم.

تقيؤ.

تشنجات في الساقين.

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