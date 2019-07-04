بريطانيا تستعين بـ"ديزني" لمحاربة سمنة الأطفال

استعان مسؤولو الصحة في بريطانيا بشخصيات ديزني الشهيرة لتحفيز الأطفال على الحركة خلال العطلة الصيفية، وأطلقوا 28 لعبة تزيد نشاط الأطفال البدني.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السلطات طوّرت 28 لعبة قائمة على اللعب الجماعي، مستلهمة من أفلام أنيميشن حازت إعجاب فئة واسعة من الناس بمختلف الأعمار، منها Toy Story وThe Lion King، وFrozen وThe Incredibles.

على موقعه الرسمي NHS، قدّم مركز خدمات الصحة العامة في بريطانيا تعليمات لألعاب Shake Up Games أطلق عليها Change For Life، وأتبعها بشرح مفصل لكل واحدة منها على حدة.

ووزع المركز دليل إرشاد لكل الألعاب والأنشطة الأخرى على 16500 مدرسة حكومية في بريطانيا؛ ليتمكن الطلاب من ممارستها والحفاظ على أنشطتهم خلال فصل الصيف.

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وقالت دائرة الصحة الوطنية في بريطانيا إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاما يحتاجون إلى ساعة من التمارين المعتدلة إلى عالية الشدة يوميا، وتشمل أنشطة ركوب الدراجات والجري وكرة القدم والتنس، أو اللعب في حديقة المنزل.

بحسب إحصاءات مركز خدمات الصحة العامة في بريطانيا، فإن ثلث الأطفال الذين تركوا المدارس الابتدائية العام الماضي عانوا من زيادة الوزن، كما أن واحداً من كل 5 أطفال متسربين كانوا من المصابين بالسمنة المفرطة، ويقدر عددهم بـ111 ألفا.

ورغم توزيع وجبات صحية وزيادة عدد المدربين ومدرسي حصة التربية البدنية في المدارس البريطانية، فإن السمنة لا تزال تهدد الأطفال واليافعين، إذ يصلون إلى مراحل خطرة منها في سن 11 عاما.

وقال أوستاس دي سوزا، المسؤول في مؤسسة الصحة العامة في إنجلترا، إن "إشراك الأطفال في أنشطة جماعية مرحة قصيرة مبنية على أساس شخصياتهم المفضلة يعدهم للحياة، ليس بتحسين صحتهم البدنية فحسب، بل بتطوير مهاراتهم الاجتماعية كذلك".



