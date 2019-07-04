عوامل عديدة وراء النسيان المتكرر عليكِ معرفتها.. منها خمول الغدة الدرقية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نتعرض أحيانًا لمشكلة النسيان، مثل نسيان مكان ترك المفاتيح أو حتى تاريخ إحدى المناسبات المهمة وذكريات أخرى.

وفي حين أنه عادة ما يثير ذلك استياءنا، وسرعان ما نفكر في أسوأ الاحتمالات، خاصة عند حدوث ذلك في سن الشباب، إلا أن النسيان لا يرتبط دائمًا بالزهايمر أو الخرف.

فمن خمول الغدة الدرقية إلى التوتر، نوضح لكِ من مجلة "باسل"، عدة عوامل قد تكون وراء مشكلتك في النسيان:

التوتر والضغط العصبي

بالإضافة إلى مختلف آثاره السلبية، قد يؤثر التوتر أيضًا على التركيز والانتباه، ويجعلك تنسين بعض الأمور نتيجة تشتت ذهنك بسبب ما تتعرضين له من ضغط عصبي.

قلة النوم

تؤدي قلة النوم إلى التوتر؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى النسيان وهو ليس مشكلة صحية خطيرة في الذاكرة؛ ما يوترك أكثر ويجعلك أكثر نسيانًا.

الاكتئاب

يعد الاكتئاب إحدى أكثر المشاكل الصحية التي تسبب النسيان، حيث يوضح الخبراء أن كل ما يؤثر على الدماغ قد يؤدي إلى مشكلة في الذاكرة، بما في ذلك التعرض لصدمة، مشاكل في النوم، انقطاع النفس النومي، بالإضافة إلى السكري ومشاكل الكبد والكلى وغيرها من الأمراض.

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ويوضح الخبراء أن الاكتئاب يؤثر على الذاكرة؛ لأن المصاب به يعاني من صعوبة في التركيز؛ ما يمنع الدماغ من تكوين ذكريات جديدة.

بعض الأدوية

قد تساهم أدوية بعض الأمراض، مثل القلق والشلل الرعاش (باركنسون)، في التأثير سلبًا على الذاكرة، ولكن هناك علاجات بديلة تساعد في تحسين مشكلة النسيان.

خمول الغدة الدرقية

قلما يُعرف تأثير مشاكل الغدة الدرقية على الذاكرة، ولكن كشف الخبراء أنه بالإضافة إلى الاكتئاب، تشمل أعراض خمول الغدة الدرقية، النسيان، ولكن هذه الحالة يمكن ضبطها بالعلاج المناسب.

الحمل

من الشائع جدًا حدوث النسيان أثناء الحمل، ولكن ما العلاقة؟

الحمل بحد ذاته لا يرتبط بالنسيان، حيث أوضح الخبراء أن الأمر يرتبط بما يحدث من تغيرات هرمونية أثناء فترة الحمل، والتي تؤدي إلى التوتر ومشاكل في النوم، والتي تؤدي بدورها إلى النسيان.

وحتى الآن، لم يثبت الخبراء وجود علاقة وثيقة بين الحمل ومشاكل الذاكرة.