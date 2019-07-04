دراسة حاسمة تحدّد العلاقة بين الأطعمة المقليّة ومرض الشّريان التّاجيّ

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد سنوات من تباين النتائج وتضاربها، حسم باحثون أمريكيون، الجدل أخيرًا، حول أضرار الأطعمة المقليّة، بتأكيدهم، أنّها تزيد من خطر الإصابة بمرض الشّريان التّاجيّ.

واكتشف الباحثون، من دراستهم التي أجروها بهذا الخصوص، واشتملت على أكثر من 150 ألف متطوّع، أنّ تناول البطاطا المقليّة، الكعك، أو حلقات البصل مرّة واحدة فقط، في الأسبوع، أمر يعمل بالفعل، على زيادة خطر الإصابة بمرض الشّريان التّاجيّ.

وقال الباحثون، إنّ خطر الإصابة يتزايد مع الإكثار من الأطعمة المقليّة، موضّحين، بالسياق نفسه، أنّهم يعتقدون أنّ تسخين الزّيت، ينتج عنه إفراز موادّ كيميائيّة، تعرف باسم "الألدهيدات"، يمكنها أنْ تزيد من ارتفاع ضغط الدّم، وتقليل الكولسترول الجيّد.

ولفت الباحثون، أيضًا إلى أنّ الأطعمة المقليّة تميل لأنْ تكون غنية جدًا بالسّعرات الحراريّة والدّهون، وهو ما يمكن أنْ يتسبّب مع مرور الوقت، في حدوث انسداد بالشّرايين، وهو الأمر الذي يتسبّب بالتبعيّة في زيادة خطر التّعرّض للنوبات القلبيّة.