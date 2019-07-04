شكرا لقرائتكم خبر عن علماء أمريكيون يتمكنون من إنماء الشعر باستخدام الخلايا الجذعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق من العلماء الأمريكيين من إنماء الشعر بواسطة الخلايا الجذعية في أبحاث أجريت على على الفئران.

وأوضح الباحثون أن هذه التجربة قد تجلب أملاً جديداً للرجال والنساء الذين يعانون من تساقط الشعر- إذا ثبت نجاحه مع البشر.

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وقال أليكسي تيرسكيخ، أستاذ مشارك في برنامج التنمية والشيخوخة والتجديد في معهد «سانفورد» في كاليفورنيا: «لدينا الآن طريقة قوية ومراقبة للغاية لتوليد شعر طبيعي ينمو من خلال الجلد».

وقد تم تقديم النتائج المتوصل إليها في اجتماع للجمعية الدولية لأبحاث الخلايا الجذعية في لوس أنجلوس، وتعتبر الأبحاث المقدمة في الاجتماعات عادة أولية حتى يتم نشرها في مجلة يتم استعراضها من قبل الباحثين.

وأوضح الباحثون أن التقنية الجديدة تستخدم خلايا تسمى بالخلايا «الحليمة الجلدية»، الموجودة في بصيلات الشعر والتي تتحكم في سماكة الشعر وطوله ومدى سرعة نموه.. مشيرين إلى أن هذا الإنجاز مهم في تطوير علاجات تساقط الشعر والخلايا في مجال الطب التجديدي«.