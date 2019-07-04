شكرا لقرائتكم خبر عن بحث جديد: تحفيز الخلايا الجذعية قد يعالج السكتة الدماغية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف بحث جديد أجري على عدد من الفئران أن تحفيز الخلايا الجذعية، قد يسهم في علاج السكتة الدماغية.

ووفقا للدراسة، التي نشرت في عدد يوليو من مجلة «العلوم العصبية»، فإن هذه التقنية الطبية الجديدة يمكن أن تحسن بشكل كبير من نوعية حياة مرضى السكتات الدماغية.

فقد قام الفريق البحثي بقيادة «لينج وى شانج»، الأستاذ في كلية الطب جامعة «واشنطن»، بحقن خلايا جذعية عصبية في أدمغة فئران تعرضت للسكتة الدماغية، وذلك لتنشيط الخلايا من خلال إعطاء بروتينات من خلال الأنف، وأظهرت النتائج تعافي معظم الفئران من السكتة الدماغية.