إندونيسية تواجه تهمة "التجديف" ومطالب بخضوعها لعلاج نفسي

وُجّهت لامرأة إندونيسية، يقول الأطباء أنها يجب أن تتلقى علاجًا نفسيًا، شبهة التجديف بعدما أخذت كلبًا إلى مسجد.ويظهر شريط مصور تم بثه على الإنترنت في إندونيسيا كلبًا يجري حول مسجد في مدينة بوغور الواقعة في جاوة الغربية حيث ووُجهت المرأة بمصلين غاضبين.

وقال أندي محمد ديكي باستيكا، مدير شرطة بوغور إن ثمة شبهة بقيام المرأة بالتجديف، وأن التحقيق مازال مستمرًا.

والتجديف جريمة جنائية في إندونيسيا مع عقوبة أقصاها السجن خمس سنوات، فيما تم احتجاز المرأة في مستشفى للشرطة، الذي قال إن الأطباء أوصوا بنقلها إلى مصحة للأمراض النفسية.

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