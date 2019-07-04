شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت رايح المصيف خد معاك شيكولاته هتحميك من حروق الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشيكولاتة من الحلويات التى يعشقها الجميع، فتصنع من بذور الكاكاو، وأثبتت الكثير من الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة بها العديد من الفوائد الصحية المذهلة، فتحتوى على مركبات الفلافونويد التى تساعد الأوردة والشرايين على البقاء فى حالة نشطة، حسبما ذكر موقع" webmed".

فوائد الشيكولاته الصحية هى:

1- مضاد فعال للاكتئاب لأنها تحتوى على مادة السيروتونين التى تحفز هرمون الإندروفين الذى يساعد على الإحساس بالرضا وتحسين الحالة المزاجية والشعور بالسعادة.

2- تحمى الجلد من حروق الشمس لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من الفلافانول التى تساعد على تحمل الجلد للأشعة الفوق بنفسجية دون ضرر.

3- المواد المحسنة للمزاج مفيدة للمرأة الحامل، كما أنها تقى من مضاعفات الحمل مثل تسمم الحمل.

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4- تحتوى الشوكولاته على مادة الثيوبرومين، التى تساعد على قتل البكتيريا المسببة المسببة لتحلل الأسنان.

5- تساعد على تجديد خلايا البشرة ومعالجة مشاكلها، فأقنعة الشوكولاتة تخلص البشرة من الجلد الميت وتحد من فرص الإصابة بالتجاعيد.

6- تساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم وتقلل الإصابة بأمراض القلب والسكتات والجلطات المفاجئة لأنها تمنع تصلب وانسداد الشرايين.

7- تعمل على تنشيط الذاكرة لأنها تحتوى على كمية كبيرة من مادة الكافيين المنبهة، كما أنها مهدئ لأنها غنية بمادة السيروتونين.

8- مفيدة لمرضى السكر لأنها تساعد فى عملية التمثيل الغذائى فى الجسم وتعزز من وظيفة الأنسولين.