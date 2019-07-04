شكرا لقرائتكم خبر عن بحث جديد: تحفيز الخلايا الجذعية قد يعالج السكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث جديد أجرى على عدد من الفئران أن تحفيز الخلايا الجذعية قد يسهم فى علاج السكتة الدماغية.

ووفقا للدراسة، التى نشرت فى عدد يوليو من مجلة "العلوم العصبية"، فإن هذه التقنية الطبية الجديدة يمكن أن تحسن بشكل كبير من نوعية حياة مرضى السكتات الدماغية.



السكتات الدماغية

فقد حقن الفريق البحثى بقيادة "لينج وى شانج"، الأستاذ في كلية الطب جامعة "واشنطن"، خلايا جذعية عصبية فى أدمغة فئران تعرضت للسكتة الدماغية، وذلك لتنشيط الخلايا من خلال إعطاء بروتينات من خلال الأنف، وأظهرت النتائج تعافى معظم الفئران من السكتة الدماغية.