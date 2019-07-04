شكرا لقرائتكم خبر عن FDA توافق على علاج جديد لمرض المايلوما المتعددة المقاومة للأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، اليوم، موافقة سريعة على أقراص Xpovio التى تحتوى على المادة الفعالة (سيلينيكور) بالاشتراك مع ديكساميثازون كورتيكوستيرويد لعلاج المرضى البالغين الذين يعانون من المايلوما المتعددة المقاومة للأدوية (RRMM) للأشخاص الذين تلقوا أربعة علاجات سابقة على الأقل ومرضهم مقاوم لعدة أشكال أخرى من العلاج.

وقال الدكتور "ريتشارد بازدور"، مدير مركز التميز للأورام فى إدارة الأغذية والأدوية FDA ومدير مكتب أمراض الدم والأورام لـ تقييم المخدرات والبحوث: "رغم عدم وجود علاج لمرض الورم النخاعى المتعدد ، إلا أن هناك علاجات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستهداف السرطان وإبطاء انتشار المرض.

وتابع "بازدور": "لقد وافقنا اليوم على علاج فى إطار برنامج الموافقة المعجل الخاص بنا، الذى يوفر خيار علاج للمرضى الذين يعانون من المايلوما المتعددة بدون علاج متاح".

والمايلوما المتعددة هى سرطان يبدأ فى خلايا البلازما (خلايا الدم البيضاء التى تنتج الأجسام المضادة) ويمكن أن يشار إليها أيضًا باسم المايلوما فى خلايا البلازما.

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وتتراكم خلايا البلازما غير الطبيعية فى نخاع العظام، وتشكل أورامًا فى العديد من عظام الجسم، كما يتم إجراء المزيد من الأجسام المضادة، فإنه يمكن أن يسبب الدم منع نخاع العظام من صنع ما يكفى من خلايا الدم السليمة.

والأسباب الدقيقة لمرض المايلوما المتعددة غير معروفة، لكنها أكثر شيوعًا لدى كبار السن والأمريكيين الأفارقة.

والآثار الجانبية الشائعة للمرضى الذين يتناولون إكسبوفيو مع ديكساميثازون تشمل انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، ونوع من خلايا الدم البيضاء (قلة العدلات)، وانخفاض عدد الصفائح الدموية وفقر الدم.

وأبلغ المرضى أيضًا عن القىء والغثيان والتعب والإسهال والحمى وانخفاض الشهية والوزن والإمساك والتهابات الجهاز التنفسى العلوى وانخفاض مستويات الصوديوم فى الدم.

ويجب على المرضى تجنب تناول "إكسبوفيو" مع الأدوية الأخرى التي قد تسبب الدوخة أو الارتباك وتجنب المواقف التى قد تكون الدوخة مشكلة.

ويجب على النساء الحوامل أو المرضعات ألا يأخذن إكسبوفيو لأنه قد يتسبب فى ضرر للجنين النامى أو المولود الجديد.