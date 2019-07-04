شكرا لقرائتكم خبر عن علماء أمريكيون يتمكنون من إنماء الشعر باستخدام الخلايا الجذعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق من العلماء الأمريكيين من إنماء الشعر بواسطة الخلايا الجذعية فى أبحاث أجريت على على الفئران، وأوضح الباحثون أن هذه التجربة قد تجلب أملاً جديداً للرجال والنساء الذين يعانون من تساقط الشعر إذا ثبت نجاحه مع البشر.

وقال أليكسى تيرسكيخ أستاذ مشارك فى برنامج التنمية والشيخوخة والتجديد فى معهد سانفورد فى كاليفورنيا "لدينا الآن طريقة قوية ومراقبة للغاية لتوليد شعر طبيعى ينمو من خلال الجلد".



الخلايا الجذعية

وقد تم تقديم النتائج المتوصل إليها فى اجتماع للجمعية الدولية لأبحاث الخلايا الجذعية فى لوس أنجلوس، وتعتبر الأبحاث المقدمة فى الاجتماعات عادة أولية حتى يتم نشرها فى مجلة يتم استعراضها من قبل الباحثين.

وأوضح الباحثون أن التقنية الجديدة تستخدم خلايا تسمى بالخلايا "الحليمة الجلدية"، الموجودة فى بصيلات الشعر والتى تتحكم فى سماكة الشعر وطوله ومدى سرعة نموه، مشيرين إلى أن هذا الإنجاز مهم فى تطوير علاجات تساقط الشعر والخلايا فى مجال الطب التجديدى".