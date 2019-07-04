أسباب تأخر سقوط السُّرة للمولود

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يوليو 2019 01:41 مساءً - التعامل مع سُرة الطفل الحديث الولادة له مجموعة من الخطوات التي تعتمد على النظافة الجيدة، فهي مكان مثالي لتجمُّع الميكروبات والجراثيم، لذلك تحتاج للعناية والتطهير بشكل مستمر، إلى أن تسقط في حدود الأسبوع الأول أو حتى اليوم العاشر كحد أقصى،لكن هناك أسباباً لتأخر سقوط الحبل السري وفق ما ذكرته أخصائية الأطفال «رزان العتيبي»، وهو ما قد يُسبب القلق لبعض الأمهات، إلّا أنه أمر طبيعي جداً ولا يستدعي القلق، إلّا في حال تأخر ذلك لأكثر من أربعة أسابيع.
أسباب تأخر سقوط السرة للمولود
جهاز المناعة
تأخر سقوط السرة لأكثر من شهر قد يشير إلى أن الطفل يعاني -على الأغلب- من مشاكل تتعلق بجهازه المناعي، لذلك ينبغي مراجعة الطبيب على الفور.
خلل في كريات الدم البيضاء
في بعض الأحيان قد يدل عدم سقوط السرة على معاناة الطفل من خلل في عمل كريات الدم البيضاء، مما يؤخر جفاف الحبل السري للطفل وسقوطه، وهذا الخلل الذي يصاحب الكريات يصاحبه في العادة أمراض أخرى، كالتهابات صدرية ونزلات معوية، ووجود طفح جلدي أو خُرَّاج في جسم الطفل.
نزف السرة
قد يتأخر سقوط السرة بسبب إصابة المولود بالنزف والذي قد ينتج عن الالتهابات أو الربط غير الجيد للسرة، لأنها تحتوي على أوعية دموية، ويكون بسبب نقص فيتامين «ك» وصعوبة وصوله في لبن الأم أثناء الرضاعة الطبيعية، أو قبل ذلك بسبب صعوبة مروره في المشيمة.
كيف تعتنين بسرة طفلك؟
يجب الاعتناء بالسُّرة والاهتمام بها جيداً، الحفاظ على نظافتها وتعقيمها لمنع تعرُّضها للتلوث أو التهابها وللتعجيل بالتئامها وسقوطها:
- اغسلي يديك جيداً بالماء والصابون وطهريهما إن أمكن قبل لمس سُرة طفلك.
- اغلقي حفاضة طفلك تحت السُّرة حتى تتركيها تجف، ولكي لا تتلوث ببول طفلك.
- حافظي على منطقة السُّرة وما حولها جافاً ونظيفاً.
- اتركي السُّرة تجف وتقع بنفسها دون أي شد.
- عرّضي سُرة طفلك لهواء الغرفة حتى تجف أسرع.
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