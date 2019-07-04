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فلكي عربي يكشف موعد عيد الأضحى المبارك

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كشف فلكي عربي عن توقعه لموعد دخول عيد الأضحى المبارك له وموعد دخول هلال شهر ذي الحجة.

وتوقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم  الجروان أن يولد هلال شهر ذي الحجة المقبل صباح يوم الخميس الأول من شهر أغسطس المقبل نحو الساعة 07:11 بتوقيت الإمارات، ويكون فوق الأفق الغربي مع غروب الشمس ويغرب بعد غروب الشمس بـ28 دقيقة.

وبهذا تتوافر عوامل إمكانية الرؤية البصرية للهلال على الرغم من صعوبة الرؤية في الجزيرة العربية، وعليه يكون الجمعة 2 أغسطس غرة ذي الحجة، ويكون عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس المقبل وفقا للحسابات الفلكية.

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