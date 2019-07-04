شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح ذهبية للحامل عند السفر في الصيف والان مع التفاصيل

قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إنه من حيث المبدأ يمكن للحامل السفر خلال فصل الصيف، ولكن مع مراعاة الانتباه لبعض النقاط المهمة مثل الوقت المناسب.

وأوضحت الرابطة أن الثلث الثاني من الحمل يعد هو الأنسب للسفر، لأنه خلال الثلث الأول من الحمل تعاني المرأة من الغثيان والقيء، بينما يعد المجهود البدني في الثلث الثالث أمراً شاقاً، فضلاً عن استعداد المرأة للإنجاب ووضع جنينها.

ومن المهم خلال العطلات الصيفية أن تتجنب الحامل درجات الحرارة العالية (أعلى من 30 درجة) وهواء المرتفعات، وذلك تفاديا لمشاكل الدورة الدموية. لذا يجب الابتعاد عن الرحلات إلى الأماكن الجبلية، التي يزيد ارتفاعها عن 2500 متر.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحامل دائماً اصطحاب الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المتابع للحالة خلال السفر.