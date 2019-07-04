شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تكشف سبب تعطل خدمة الفيديو والصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «فيسبوك» أنها حلت مشكلة واجهت المستخدمين في إرسال وتحميل ملفات المواد الإعلامية عبر تطبيقاتها ومنصاتها للتواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة، في بيان الخميس، إنه «خلال إحدى عملياتنا للصيانة الدورية، أحدثنا مشكلة تجعل من الصعب على بعض الناس تحميل أو إرسال الصور والمقاطع المصورة».

من جهتها، قالت شركة ثاوزاند آيز، التي تراقب الإنترنت عالميا، إن «الانقطاع مرتبط على ما يبدو ببنية تحتية داخلية أو مشكلة خاصة بالتطبيقات».

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وأصاب الانقطاع الجزئي مستخدمي أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي بالإحباط ولجأ كثيرون منهم لموقع «تويتر» للشكوى.

كان عدد كبير من مستخدمي فيسبوك قد أخفق في إرسال واستقبال الصور والمقاطع المصورة والملفات الأخرى عبر منصات فيسبوك ومنها واتساب وانستجرام.

وذكر موقع داون ديدكتور دوت كوم لمتابعة الأعطال الإلكترونية أن أكثر من 14 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل واجهتهم في انستجرام بينما أبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشكلات في «فيسبوك» و1600 عن مشاكل في «واتساب».

وأظهرت خريطة الأعطال التفاعلية للموقع أن المشكلات تتركز في أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة.