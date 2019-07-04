شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 4 أسباب صحية تضع السبانخ على عرش الخضروات الورقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الموقع الطبى الأمريكىOrganicFacts تقريرا عن الفوائد المذهلة للسبانخ التى تجعلها تتربع على عرش الخضراوات الورقية، وتشمل:
فوائد السبانخ لمرضى السكر
تحتوى السبانخ على مادة مضادة للأكسدة المعروفة باسم حمض ألفا ليبويك التى تخفض نسبة السكر.
الوقاية من السرطان
السبانخ والخضروات الخضراء الأخرى تحتوى على مادة الكلوروفيل التى تمنع الآثار المسببة للسرطان.
خفض ضغط الدم
تحتوى السبانخ على مستويات عالية من البوتاسيوم الذى يخلص الجسم من آثار الصوديوم الذى يتسبب فى رفع ضغط الدم.
صحة العظام وقلة الكسور
تحتوى السبانخ على فيتامين "K" الذى يحسن من امتصاص الكالسيوم فى العظام.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو معلوماتى.. 4 أسباب صحية تضع السبانخ على عرش الخضروات الورقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.