شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 4 أسباب صحية تضع السبانخ على عرش الخضروات الورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الموقع الطبى الأمريكىOrganicFacts تقريرا عن الفوائد المذهلة للسبانخ التى تجعلها تتربع على عرش الخضراوات الورقية، وتشمل:

فوائد السبانخ لمرضى السكر

تحتوى السبانخ على مادة مضادة للأكسدة المعروفة باسم حمض ألفا ليبويك التى تخفض نسبة السكر.

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الوقاية من السرطان

السبانخ والخضروات الخضراء الأخرى تحتوى على مادة الكلوروفيل التى تمنع الآثار المسببة للسرطان.

خفض ضغط الدم

تحتوى السبانخ على مستويات عالية من البوتاسيوم الذى يخلص الجسم من آثار الصوديوم الذى يتسبب فى رفع ضغط الدم.

صحة العظام وقلة الكسور

تحتوى السبانخ على فيتامين "K" الذى يحسن من امتصاص الكالسيوم فى العظام.