شكرا لقرائتكم خبر عن الصيف مش دايما للفسح والإجازات.. أشعة الشمس الزائدة قد تصيبك باكتئاب شديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثير من الأشخاص من تغير حالتهم المزاجية مع تغير الفصول، فقدوم الصيف لا يعني المتعة والبحر والأجازات مع الجميع، فبعض الأشخاص يصابون بالمرض نتيجة وصول الصيف، ما يعرف باسم الاضطراب العاطفي الموسمي أو اضطراب الاكتئاب الشديد الموسمى، حسبما ذكر موقع" healthline".

والاكتئاب الموسمى هو حاله نفسية مرتبطة بالتعرض لأشعه الشمس بكثرة خلال فصل الصيف، نتيجة لكثرة إنتاج هرمون "الميلاتونين" الذي يعمل علي عدم انتظام النوم والساعة البيلوجية في جسم الإنسان، لأن هذا الهرمون يعمل علي زيادة الاستيقاظ بمخ الانسان، ولذا فالتعرض لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة يتسبب في إستيقاظ الشخص لفترات طويلة، فوجود الشمس لفترات طويله خلال ساعات النهار بفصل الصيف تعرقل إيقاع الساعة البيولوجية في الجسم بالإضافة إلى حرارة الصيف التي تجعل المصابون بالاضطراب العاطفى الموسمى تزيد أعراض القلق والغضب لديهم، وتتأثر الإناث بأمراض الاضطرابات الموسمية بفصل الصيف أكثر من الذكور.

كيف يتم علاج اضطراب واكتئاب الصيف ؟

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هناك العديد من العلاجات لهذا النوع من الإضطرابات أهمها الجلوس بأماكن مكيفة وتناول ادوية مضادات الاكتئاب، كما توجد طرق اخرى للعلاج وأهمها، البحث عن غرف مظلمة و يرتبط اكتئاب الصيف بأشعة الشمس فالجلوس بغرفة مظلمه قد يكون حل جيد للهروب من الضوء القادم من الشمس.