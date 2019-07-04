7 فوائد صحية لو مشيت نصف ساعة كل يوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المشى من أفضل الأشياء التى يمكنك أن تفعلها بشكل يومى لتحسين صحتك، فبحسب موقع Prevention فإن المشى لمدة 30 دقيقة في اليوم أفضل طريقة تجعلك تبعد عن زيارة الأطباء وتقوى مناعتك، حيث يساعد المشى على إنقاص الوزن وخفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة.



فوائد المشى

7 فوائد صحية لو مشيت نصف ساعة كل يوميحسن المزاج

تشير الأبحاث إلى أن المشي المنتظم يعدل بالفعل نظامك العصبي ويقلل من الغضب والعدائية ويحسن من مزاجك للأفضل، كما ان المشي في الهواء الطلق يعرضك لأشعة الشمس الطبيعية، والتي يمكن أن تساعد في منع الاكتئاب الموسمي.

يحسن التفكير الإبداعى

سواء أكنت تشعر بالضيق في العمل أو كنت تبحث عن حل لمشكلة صعبة، يُظهر البحث أن الحركة والنشاط تحسن الإبداع والتفكير بشكل جيد، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2014 في مجلة علم النفس التجريبي والتعلم والذاكرة والإدراك، فإن المشي للنزهة يمكن أن يحسن التفكير الإبداعي.

حرق السعرات الحرارية وإنقاص الوزن

المشي المنتظم يمكن أن يساعد في تحسين استجابة جسمك للأنسولين، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الدهون في البطن، كما أن المشي اليومي يزيد من عملية الأيض عن طريق حرق السعرات الحرارية الزائدة ومنع فقدان العضلات، وهو أمر مهم بشكل خاص مع تقدمنا ​​في السن.

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المشى

يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة

ذكرت جمعية السكري الأمريكية أن المشي يخفض مستويات السكر في دمك وخطر الإصابة بمرض السكري بشكل عام، ووجد الباحثون في جامعة بولدر كولورادو وجامعة تينيسي أن المشي المنتظم يخفض ضغط الدم بما يصل إلى 11 نقطة وقد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20 إلى 40 %.

يقلل من الدوالى

مع تقدمك في العمر، يزداد خطر إصابتك بالدوالي والمشي طريقة مجربة لمنع تطور تلك الخطوط والدوالى القبيحة، فإذا كنت تعاني بالفعل من الدوالي، فإن المشي اليومي يمكن أن يساعد في تخفيف التورم والألم في ساقيك، فإذا كان لديك استعداد وراثي لحدوث الدوالي فقد يساعد المشي يوميًا على تأخير ظهوره.

تحسين الهضم

روتين المشي المنتظم يمكن أن يحسن بشكل كبير حركات الأمعاء لديك، لأن خلال المشي نستخدم عضلات البطن مما يشجع الحركة في نظامنا المعدي المعوي.

تقوية المفاصل

يساعد المشى في تحسين نطاق حركتك وتقوية المفاصل، لأن المشي يزيد من تدفق الدم إلى المناطق التى تؤلمك ويساعد على تقوية العضلات المحيطة بالمفاصل.