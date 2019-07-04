شكرا لقرائتكم بن صالح: المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في الحوار وستلتزم الحياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح ، خطابا للشعب الجزائري حثه خلاله على المشاركة في حوار وطني جامع، تشارك فيه كافة الأطراف السياسية، ووعد بالحياد وتوفير الظروف والأجواء الملائمة لضمان نجاح الحوار والخروج بانتخابات رئاسية ..

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