شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تغرق فى النوم بسرعة.. قائمة بأطعمة ومشروبات هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحصول على نوم جيد أمر مهم لصحتك العامة، لأنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، ويبقي عقلك وهضمك سليما ويعزز جهاز المناعة لديك، ويجب الحصول على نوم متواصل بين 7 و 9 ساعات كل ليلة، وهناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها للنوم الجيد أهمها إجراء تغييرات على نظامك الغذائي لأن بعض الأطعمة لها خصائص تعزز النوم، حسبما ذكر موقع" "healthline.

أطعمه ومشروبات تحسن من نومك :1. اللوز

اللوز مصدر ممتاز للعديد من العناصر الغذائية، ويرتبط تناول اللوز بانتظام بانخفاض مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السكري من النوع 2 وأمراض القلب لإحتوائه على الدهون غير المشبعة الأحادية الصحية والألياف ومضادات الأكسدة، كما أنه يساعد أيضا في تعزيز نوعية النوم، فهو مصدر هرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم.

2. شاي البابونج

شاي البابونج هو شاي عشبي شهير قد يقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية يحتوى على الفلافون وهى من مضادات الأكسدة التي تقلل من الالتهابات التي غالبا ما تؤدي إلى الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، ويعزز جهاز المناعة ويقلل من القلق والاكتئاب ويحسن صحة الجلد، بالإضافة إلى ذلك يحتوي شاي البابونج على بعض الخصائص الفريدة التي قد تحسن جودة النوم.

Advertisements

3. الكيوي

الكيوي فاكهة منخفضة السعرات الحرارية ومغذية للغاية،يحتوي ​​على 50 سعرة حرارية وكمية كبيرة من المواد الغذائية، كما أنه يحتوي على كمية جيدة من الفولات والبوتاسيوم، وقد يفيد أكل الكيوي صحتك الهضمية ويقلل الالتهاب ويخفض الكوليسترول في الدم.

ووفقًا لدراسات حول إمكانات تحسين نوعية النوم قد يكون الكيوي أيضًا أحد أفضل الأطعمة التي يجب تناولها قبل النوم

4. السمك الدهني

الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والتونة والماكريل صحية جدا، لإحتوائها على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية وكلاهما معروف بالحد من الالتهابات.

قد يساعدك تناول الأسماك الدهنية قبل النوم إلى الدخول فى نوم عميق بشكل سريع.